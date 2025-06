Samsung Galaxy Z Flip 7 FE z ceną. Składany smartfon w lipcu

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE to tańszy składany smartfon, którego premiera odbędzie się w trzecim kwartale 2025 r. Ile będzie kosztować to urządzenie? W sieci pojawiły się informacje związane z ceną modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 FE na jednym z rynków. Zobaczmy, ile za nowy telefon zapłacimy w Polsce.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE to nowy składany smartfon, który ma zadebiutować w ciągu kilku najbliższych tygodni. Cena urządzenia do tej pory pozostawała owiana tajemnicą. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje związane z tym, ile ma kosztować telefon. Będzie tańszy od innych składaków marki, ale ile zapłacimy w Polsce?

Szacunkowa cena Samsung Galaxy Z Flip 7 FE w Polsce

Informacje związane z ceną smartfona Samsung Galaxy Z Flip 7 FE pochodzą z Korei Południowej, gdzie urządzenie ma kosztować około miliona tamtejszych wonów. Kwota ta została przewalutowana na 750 dolarów. Jest więc taniej w porównaniu do innych składaków producenta.

Polska cena telefonu Samsung Galaxy Z Flip 7 FE nie jest na razie znana, ale można pokusić się o szacunki. Model Z Flip 6 debiutował w Stanach Zjednoczonych od 1099 dolarów. Teraz mowa o kwocie o 30 proc. niższej. Można więc przypuszczać, że w kraju zapłacimy za to urządzenie od około 4 tys. złotych.

Ceny składaków Samsunga w Polsce nigdy nie zeszły (na start) poniżej bariery 5 tys. złotych. Model z serii Fan Edition ma to szanse w końcu zmienić i z pewnością jest to bardzo dobra informacja. Oczywiście to sprawi, że na takie urządzenie będzie mogło pozwolić sobie więcej klientów.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 FE z niepełną specyfikacją

Premiera telefonu Samsung Galaxy Z Flip 7 FE ma odbyć się w lipcu. Wraz z pozostałymi składakami firmy, czyli m.in. modelem Z Fold 7. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Pewne szczegóły jednak są i urządzenie ma być podobne do zeszłorocznego Flipa 6.

Nowy składany smartfon otrzyma 6,7-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz dodatkowy wyświetlacz na pleckach o przekątnej około 3,4 cala. Nadal będzie to ekranik z charakterystycznym ścięciem. Za obliczenia ma tu odpowiadać autorski procesor Exynos 2500. Rozmiar pamięci RAM nie jest znany. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarczy pewnie bateria o pojemności około 4000 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE zapewne otrzyma nieco ogołocony z możliwości aparat fotograficzny, choć główny sensor nadal powinien być 50-megapikselowy. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką One UI 8, która znajduje się obecnie na etapie publicznych beta testów.

Nie wiadomo, jakie jeszcze cięcia w specyfikacji dokona producent. Z czegoś na pewno trzeba będzie zrezygnować. To jednak sprawi, że cena będzie stosunkowo niska.

źródło: 9to5Google