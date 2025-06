Samsung Galaxy A17 5G w drodze. Jakie nowości otrzyma smartfon?

Samsung Galaxy A17 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jesienią 2025 r. W zasadzie jest to niemal pewny hit. Jakie nowości wprowadzi ten telefon? Wśród nowych funkcji modelu Samsung Galaxy A17 5G ma być aparat fotograficzny z optyczną stabilizacją obrazu. Rozwiązanie znamy z droższych urządzeń.

Samsung Galaxy A17 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w 2025 r. Będzie to następca bardzo popularnego modelu A16 z zeszłego roku, który jest jednym z największych hitów sprzedażowych koreańskiej marki. Jakie nowości wprowadzi nowy telefon? Pełna specyfikacja techniczna urządzenia nie jest na razie znana, ale w sieci pojawiły się pewne szczegóły.

Samsung Galaxy A17 5G otrzyma aparat z OIS

Nowy smartfon Koreańczyków ma dostać rozwiązanie, które znamy z droższych telefonów serii A. Mowa o OIS, czyli optycznej stabilizacji obrazu. Marka wierzy, że w ten sposób Samsung Galaxy A17 5G wyróżni się na tle konkurencji z niższej półki cenowej. W jaki sposób?

OIS to rozwiązanie, które początkowo pojawiło się we flagowcach. Później zdecydowano się na implementację tego rozwiązania również w średniakach, a teraz także w tańszych telefonach. Samsung Galaxy A17 5G ma zaoferować technologię w połączeniu z głównym obiektywem, który to powinien współpracować z 50-megapikselowym sensorem.

Firma szuka jednak opcji, które pozwolą jej zmniejszyć koszty produkcji. Dlatego sugeruje się, że nowy smartfon otrzyma optyczną stabilizację obrazu opartą na sprężynkach. Ma to pozwolić na uzyskanie oszczędności na poziomie około 20 proc. W tak tanich telefonach jest to dosyć istotne.

Warto dodać, że Samsung stosuje OIS w telefonach z serii A od lat i wraz z modelem A26 zdecydował się na wprowadzenie funkcji do jeszcze tańszych urządzeń. Wraz z Galaxy A17 poprzeczka ta zostanie przesunięta na kolejny poziom.

Pełna specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A17 nieznana

Samsung Galaxy A17 5G to smartfon, który skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Możemy jednak się spodziewać, że urządzenie dostanie potrójny aparat fotograficzny z sensorem 50 MP. Energię powinna dostarczać bateria o pojemności około 5000 mAh.

Ekran telefonu to wyświetlacz Super AMOLED-owy o przekątnej około 6,7 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Za obliczenia będzie tu odpowiadać autorski procesor Exynos (jeden ze starszych układów) lub jeden z czipów firmy MediaTek. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8, która obecnie znajduje się na etapie beta testów.

Więcej szczegółów powinniśmy poznać bliżej planowanej premiery. Spodziewamy się, że Samsung Galaxy A17 5G pojawi się w ofercie jesienią 2025 r. Poprzednik debiutował w październiku i w tym roku może być podobnie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: ETNews