Samsung Galaxy Z Fold 7. Składany smartfon z Qi2

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, którego premiera powinna odbyć się latem 2025 r. Wraz z nakładką One UI 8, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Tymczasem poznajemy nowe szczegóły związane z tym telefonem. Tym razem dotyczące technologii ładowania bezprzewodowego, na którą zdecydował się producent. Co nowego urządzenie zaoferuje pod tym względem?

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 z ładowaniem Qi2

Samsung Galaxy Z Fold 7 ma wspierać ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem Qi2. Świadczy o tym nowe urządzenie koreańskiej marki, które znaleziono na stronie WPC (Wireless Power Consortium). Sprzęt ukrywa się pod nazwą kodową SM-D637U. Samo oznaczenie jest jednak nietypowe.

Firma w przeszłości stosowała tego typu triki. Dla przykładu model Z Fold 5 (SM-F946B) został niegdyś schowany pod nazwą SM-D617D. Natomiast SM-D637U może dotyczyć urządzenia SM-F967U. To nic innego, jak składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 w wersji odblokowanej na rynek amerykański.

Nowy telefon ma być rekordowo cienki, ale nie odbije się to na pojemności baterii. Nadal ma to być akumulator 4400 mAh. Samo ładowanie bezprzewodowe może jednak odbywać się z mocą wyłącznie na poziomie 15 W. Nie ma pewności, że coś się zmieni w kontekście ładowarek bezprzewodowych. Tu również możemy mieć do czynienia z dotychczasowymi normami.

Samsung pracuje nad standardem Qi 2.2

Warto dodać, że Koreańczycy pracują intensywnie nad kolejnym standardem Qi z numerkiem 2.2. Firma opracowała z myślą o tym rozwiązaniu nowy czip ukrywający się pod nazwą S2MIW06. Pozwala on na ładowanie urządzeń z wykorzystaniem ładowarek o mocy do 50 W. Na razie jednak to rozwiązanie nie trafiło do żadnego telefonu producenta. Nie spodziewajmy się, że Samsung Galaxy Z Fold 7 coś w tej kwestii zmieni. Na to się nie zanosi.

Prawda jest taka, że smartfony koreańskiego giganta odbiegają pod względem ładowania od telefonów chińskich marek. Tam już na porządku dziennym są technologie wykorzystujące ładowarki o mocy 100 W i większej. Pozostaje wierzyć, że Samsung w końcu zacznie mocniej gonić konkurencję, bo czeka na to wielu klientów.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 ma zadebiutować w lipcu. Dokładna data premiery nie jest na razie znana. Telefon otrzyma większe ekrany i prawdopodobnie aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Pojawią się też inne udoskonalenia. Urządzenie po wyjęciu z pudełka ma od razu pracować pod kontrolą Androida 16.

