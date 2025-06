Nothing Phone 3 z ceną. Nowy smartfon jednak tańszy?

Nothing Phone 3 zbliża się wielkimi krokami. Nowy smartfon zadebiutuje za kilka tygodni. Tymczasem do sieci przedostały się ceny telefonu. Wygląda na to, że Nothing Phone 3 będzie jednak nieco tańszy niż spekulowano. Przy okazji dowiadujemy się, że producent szykuje dwie konfiguracje sprzętowe smartfona.

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, który zadebiutuje w lipcu. Carl Pei jakiś czas temu zapowiedział, że cena telefonu będzie wyższa względem poprzednika. Tymczasem pojawiły się konkretne kwoty. Te sugerują, że urządzenie nie będzie jednak tak drogie jak spekulowano. Ile ma kosztować?

Ceny Nothing Phone 3 i dwie konfiguracje sprzętowe

Ceny Nothing Phone 3 ujawnił Roland Quandt, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozów różnych producentów telefonów. Nowy smartfon ma trafić do sprzedaży w dwóch konfiguracjach sprzętowych, które różnią się rozmiarem pamięci. Dotyczy to zarówno RAM-u, jak i miejsca na dane.

Cena podstawowej wersji Nothing Phone 3 w Stanach Zjednoczonych została ustalona na poziomie 799 dolarów. Dotyczy to wersji mającej 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. W drugiej opcji telefon dostanie 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci na pliki. W tym przypadku trzeba będzie zapłacić 899 dolarów.

Jeszcze niedawno spekulowano, że nowy smartfon ma kosztować nawet 1000 dolarów. Takie informacje pojawiły się, gdy Carl Pei wspomniał o kwocie 800 funtów brytyjskich. Będzie jednak trochę taniej. Oczywiście w Polsce zapłacimy więcej. W kraju trzeba się szykować na wydatki w okolicy 4 tys. złotych, co warto mieć na uwadze.

Nowy smartfon Nothing Phone 3 z premierą w lipcu

Premiera Nothing Phone 3 odbędzie się w lipcu, co producent już potwierdził. Dokładny termin nie jest znany, ale to oznacza, że telefon zadebiutuje po około dwóch latach od poprzednika. Marka zaczyna już podgrzewać atmosferę przed prezentacją urządzenia i ujawnia kolejne szczegóły.

Dziś już wiemy, że nowy smartfon nie dostanie interfejsu Glyph, który firma postanowiła uśmiercić. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów serii, ale w zamian może pojawić się coś innego. Spodziewajmy się różnych udoskonaleń. Bateria zaoferuje większą pojemność. Natomiast aparat fotograficzny zostanie wzbogacony w teleobiektyw peryskopowy, co zapewni większe możliwości z zakresu zoomu.

Procesor mający trafić pod obudowę Nothing Phone 3 nadal owiany jest tajemnicą, ale coraz częściej mówi się, że może to być Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni układ Qualcomma dla flagowców. Jeśli tak się stanie, to nowy telefon powalczy z innymi modelami w półce premium, choć jego ceny nie będą aż tak wygórowane.

Przy okazji ostatnie informacje wskazują, że za kilka miesięcy marka wprowadzi do oferty nowy produkt. Są to słuchawki nauszne Headphones 1. Premiera planowana jest na 30 września.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło