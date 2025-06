One UI 8 beta także dla Samsung Galaxy S23. Kiedy aktualizacja?

One UI 8 beta to nowa nakładka, która ma zatrzeć złe wspomnienia związane z poprzednią wersją. Wiele wskazuje na to, że przed premierą wypróbują ją również właściciele telefonów Samsung Galaxy S23. Wskazuje na to sekcja poświęcona One UI 8 beta na stronie producenta, gdzie dodano serię S23. Kiedy aktualizacja?

One UI 8 beta zostało udostępnione kilka dni temu. W pierwszej kolejności dla modeli z serii S25. Wiemy też, że poglądowa aktualizacja trafi też na telefony S24. Co natomiast z telefonami Samsung Galaxy S23, czyli flagowcami sprzed dwóch lat? Dla ich właścicieli mamy dobre wieści.

Samsung Galaxy S23 też z aktualizacją One UI 8 beta

Wraz z poprzednią wersją nakładki firma ograniczyła się do flagowców sprzed dwóch lat. Smartfony z serii Samsung Galaxy S23 brały udział w programie pilotażowym nakładki opartej na Androidzie 15. Jak będzie w przypadku One UI 8 beta? W tym przypadku również będzie to możliwe.

Tarum Vats zauważył, że Koreańczycy na stronach społeczności poświęconych One UI 8 beta dodali nową sekcję. Jest ona poświęcona właśnie modelom z serii Samsung Galaxy S23. To jasny sygnał, że flagowce z 2023 r. również będą dopuszczone do programu pilotażowego nowej aktualizacji.

Na razie taka sekcja została dodana na niemieckiej stronie społeczności, gdzie program pilotażowy już trwa. Na pozostałych rynkach (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Korea Południowa, Polska czy Indie) takich informacji na razie nie ma. Co pewnie zmieni się w niedługim czasie.

Kiedy aktualizacja One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S23

Oczywiście użytkownicy smartfonów z serii Samsung Galaxy S23 zapewne zastanawiają się nad tym, kiedy będą mogli testować One UI 8 beta? W przypadku poprzedniej nakładki taka możliwość została oddana w ręce chętnych właścicieli po kilku tygodniach od uruchomienia programu dla modeli S24. Teraz może być podobnie, choć jest też pewne światełko w tunelu.

Pamiętajmy, że prace nad One UI 8 zostały znacząco przyspieszone. Firma może więc dodawać kolejne telefony do programu pilotażowego znacznie szybciej. Już za kilka dni powinna pojawić się druga beta oprogramowania. Jest niemal pewnym, że wtedy testy zostaną rozszerzone także o modele S24. Przy okazji producent może pójść o krok dalej i zdecydować się na wydanie uaktualnienia także dla serii S23.

W każdym razie smartfony z serii Samsung Galaxy S23 zostaną dopuszczone do testów Androida 16 zapewne jeszcze w czerwcu. Sfinalizowana aktualizacja powinna być gotowa latem. Warto dodać, że przy okazji drugiej bety zostanie rozszerzona lista państw, z których właściciele urządzeń mogą testować nowe oprogramowanie. Spodziewamy się, że wtedy program pilotażowy wystartuje także w Polsce.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło