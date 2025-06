Google Pixel 10 z prapremierą. Nowe smartfony jeszcze w czerwcu?

Google Pixel 10 to nowe smartfony, których premiery spodziewamy się latem 2025 r. Tymczasem czeka nas prapremiera telefonów, która odbędzie się za kilka tygodni. W trakcie specjalnego eventu wybrańcy będą mogli zobaczyć smartfony Google Pixel 10 jeszcze przed ich właściwą prezentacją. Kiedy odbędzie się ten event?

Google Pixel 10 to nowe smartfony, który obecnie są w ogniu przecieków. Nie powinno to dziwić, bo ich premiera ma odbyć się już latem 2025 r. Niedawno nawet urządzenie dostrzeżono na planie reklamy. Tymczasem firma szykuje dla fanów coś ekstra. Będzie to specjalne wydarzenie, które poprzedzi właściwą prezentację. Czego powinniśmy się spodziewać?

Prapremiera Google Pixel 10 w czerwcu

Firma planuje pokazać nowe smartfony już za kilka tygodni. Nie będzie to jednak jeszcze właściwa prezentacja, a prapremiera organizowana z myślą o superfanach. Marka rozsyła już wiadomości e-mail z informacją do użytkowników i zapowiada, że specjalne wydarzenie z telefonami Google Pixel 10 odbędzie się pod koniec przyszłego miesiąca.

Prapremiera odbędzie się w Londynie w dniu 27 czerwca. Wydarzenie Penthouse ma potrwać 1,5 godziny i weźmie w nim udział 25 superfanów, którzy zostaną wybrani na podstawie odpowiedzi udzielonych na cztery pytania konkursowe zawarte w wiadomości. Szczęśliwcy zostaną poinformowani o wyborze 11 czerwca.

W trakcie planowanego wydarzenia wybrani użytkownicy będą mogli po raz pierwszy zobaczyć nowe smartfony z serii Google Pixel 10. Dotyczy to nie tylko urządzeń, bo zobaczą w akcji także nowe funkcje. Ponadto wezmą udział w sesji z Googlerami, którzy będą odpowiadać na zadawane pytania.

Nowe smartfony Google Pixel 10 latem 2025 roku

Nadchodzący event to prapremiera, a więc nie spodziewajmy się, że niedługo po nim smartfony z serii Google Pixel 10 trafią do sklepów. To nastąpi później. Domyślamy się, że właściwa prezentacja odbędzie się w sierpniu. Dokładny termin nie jest znany i zostanie ogłoszony później.

Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy firma organizuje podobne prezentacje. Kilka lat temu nowe Pixele ujawniono podczas majowej konferencji I/O na kilka miesięcy przed właściwą premierą. Wtedy pokazano design urządzeń i zapowiedziano, że trafią do sprzedaży w późniejszym czasie.

Wygląd serii Google Pixel 10 jest już znany. Czeka nas premiera czterech telefonów i nowe smartfony są bardzo podobne do poprzedników. Firma postawiła na ten sam sprawdzony design. Pod tym względem zmian będzie niewiele. Podobnie jest z aparatami fotograficznymi, bo producent planuje wykorzystać dotychczasowe sensory. Choć pewnie pojawią się inne udoskonalenia.

Pod obudową wszystkich nowych telefonów znajdzie się autorski procesor Tensor G5, z którym firma odchodzi od rozwiązań Samsunga i postawiło na TSMC. Czip nie będzie tak mocny jak ostatnie Snapdragony, ale powinien wprowadzić różne usprawnienia.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: AndroidAuthority