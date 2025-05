One UI 8 beta 2 dla Samsung Galaxy S25. Kiedy aktualizacja w Polsce?

One UI 8 beta jest już dostępne na smartfony Samsung Galaxy S25, ale nie w Polsce. W kraju użytkownicy nadal czekają, ale wkrótce oprogramowanie powinno być dostępne też na naszym rynku. Polska powinna trafić na listę państw wraz z One UI 8 beta 2, którą Samsung Galaxy S25 dostanie na początku czerwca.

One UI 8 beta to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów koreańskiej marki, która bazuje na systemie Android 16. Producent uruchomił program pilotażowy kilka dni temu. Oprogramowanie mogą już testować wybrani właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25 na kilku rynkach. Kiedy będzie to możliwe w Polsce?

Aktualizacja One UI 8 beta 2 dla Samsung Galaxy S25 w drodze

Program pilotażowy nowej nakładki bazującej na systemie Android 16 rozpoczął się kilka dni temu, a tymczasem w drodze jest aktualizacja One UI 8 beta 2, czyli drugie wydanie poglądowe oprogramowania, które w niedługim czasie trafi na smartfony z serii Samsung Galaxy S25. Kiedy to nastąpi? Pewne informacje na ten temat uzyskał serwis źródłowy.

Spodziewajmy się, że program pilotażowy nowej nakładki będzie przebiegać w podobny sposób, co w przypadku poprzedniej wersji. To oznacza, że One UI 8 beta 2 powinna zostać udostępniona na telefony Samsung Galaxy S25 po około dwóch tygodniach od pierwszego buildu. Można więc założyć, że nastąpi to już w okolicy 9 czerwca.

W przypadku zeszłorocznego oprogramowania było podobnie. Pierwszą i drugą betę dzieliło kilkanaście dni. Jest to informacja w szczególności ważna dla użytkowników z Polski. Z czego to wynika?

Kiedy One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S25 w Polsce

Pierwszą betę nakładki opartej na Androidzie 16 mogą testować użytkownicy tylko z czterech krajów. Są to Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy. Właściciele telefonów Samsung Galaxy S25 w Polsce czekają. Spodziewajmy się jednak, że to ulegnie zmianie już wraz z aktualizacją One UI 8 beta 2, która zostanie udostępniona za kilka dni.

Wraz z One UI 8 beta 2 Samsung powinien rozszerzyć dostępność programu pilotażowego o nowe rynki. Będą to Polska oraz Indie. Ponadto będzie można ponownie aplikować poprzez aplikację Members w państwach, gdzie testy rozpoczęły się wcześniej. Obecnie wszystkie sloty wyczerpano i nowe powinny się pojawić wraz z kolejną kompilacją. Z czasem zostaną dopuszczone inne urządzenia, w tym seria S24.

W tym roku Koreańczycy znacząco przyspieszyli prace nad nową aktualizacją. Android 16 z nakładką powinien być gotowy już latem i spodziewamy się, że zadebiutuje z nowymi składakami producenta, czyli modelami Z Fold 7 i Z Flip 7, których oficjalna prezentacja ma odbyć się w lipcu. Te telefony będą pracować pod kontrolą nowego oprogramowania od razu po wyjęciu z pudełek. Niedługo później powinien ruszyć proces aktualizacji na starsze urządzenia.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammyguru