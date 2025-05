Realme C73 5G z datą premiery. Niska cena i niezła specyfikacja

Realme C73 5G to nowy smartfon znanej i lubianej marki. Została podana data premiery oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zapowiada się ciekawa propozycja z niższej półki, bo ceny Realme C73 5G z pewnością będą niskie. Wiemy, że nowy telefon otrzyma dużą baterię o pojemności 6000 mAh i czip MediaTek Dimensity 6300.

Realme C73 5G to nowy smartfon, który wkrótce dołączy do modelu C75. Jego ceny będą jeszcze niższe, a wyposażenie całkiem nie najgorsze. Została podana data premiery i wiemy, ze urządzenie zadebiutuje w przyszłym tygodniu. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Ceny Realme C73 5G będą atrakcyjne

Realme C73 5G to smartfon, którego ceny poznamy w trakcie premiery, która ma odbyć się 2 czerwca, a więc w najbliższy poniedziałek. Spodziewajmy się jednak, że telefon będzie w Indiach jeszcze tańszy od modelu C75, który debiutował za 12999 rupii (mniej niż 570 złotych). Możliwe, że tym razem będzie to około 11-12 tys. rupii, ale to wyjaśni się wkrótce.

W każdym razie ceny Realme C73 5G będą atrakcyjne. Producent ujawnił już wygląd nowego smartfona. Urządzenie będzie dostępne w trzech kolorach obudowy. Są to fioletowy, jasnozielony oraz ciemnoszary.

Pod względem designu smartfon prezentuje się całkiem ciekawie. Aparat fotograficzny jest podobnie zaprojektowany do modelu C75. Obudowa zapewni odporność na wodę i pył na poziomie normy IP64. Konstrukcja ma być też wytrzymała na różnego typu wstrząsy, o czym również wspomniano w materiałach prasowych.

Nowy smartfon Realme C73 5G z ciekawą specyfikacją

Specyfikacja techniczna telefonu Realme C73 5G nie porywa, ale pamiętajmy, że mamy tu do czynienia z urządzeniem za kilkaset złotych. Producent musiał więc zdecydować się na pewne kompromisy, ale i tak jest całkiem nieźle.

Nowy smartfon ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Przekątna i rozdzielczość nie są znane, ale wiemy, że odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Energię dostarczy bateria o pojemności 6000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W.

Pod obudową telefonu Realme C73 5G znajduje się procesor MediaTek Dimensity 6300. Czip składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,4 GHz oraz sześciu Cortex-A55 taktowanych zegarem 2,0 GHz. Układ będzie wspomagany przez 4 GB pamięci RAM (+ 8 GB wirtualnej), a na dane zostanie przeznaczone 128 GB miejsca.

Urządzenie zamknięto w smukłej obudowie o grubości niespełna 8 mm. Producent w materiałach prasowych wspomina także o specjalnym trybie Ultra Volume, co w sieciach komórkowych nowych generacji pozwala na uzyskanie do 300 proc. większej głośności. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale poznamy ją już na dniach.

