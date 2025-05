Nothing Phone 3 bez kluczowej funkcji. Ubito interfejs Glyph

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, który ma premierę w lipcu 2025 r. Czy otrzyma interfejs Glyph? Jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów telefonów marki nie będzie dostępny w tym urządzeniu. Producent na kilka tygodni przed debiutem Nothing Phone 3 poinformował, że uśmiercił lubianą funkcję. Co w zamian?

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera planowana jest na trzeci kwartał 2025 r. Wiemy, że nastąpi to w lipcu i producent zaczął już podgrzewać atmosferę przed debiutem. Teraz dowiadujemy się, że zabraknie kluczowej funkcji, która była bardzo rozpoznawalnym elementem serii. Jest nią interfejs Glyph. Co się stało?

Interfejs Glyph nie pojawi się w Nothing Phone 3

Marka poinformowała w krótkim poście na łamach mediów społecznościowych, że uśmierciła interfejs Glyph. To oznacza, że Nothing Phone 3 nie otrzyma tej unikalnej funkcji. Do krótkiego postu dołączono poniższe wideo, na którym gasną światełka. To już koniec. Rozwiązanie zostało definitywnie pogrzebane. Czy to jednak problem?

Reakcje na informację są mieszane, ale sporo fanów marki uważa to za dobry ruch. Interfejs Glyph, choć z pewnością ciekawy i przykuwał wzrok, tak pełnił rolę głównie dekoracyjną i nie wszystkim podobało się to rozwiązanie. Jego uśmiercenie na pewno miało jakieś przyczyny, ale tych producent na razie nie ujawnił. Co pojawi się w zamian?

Jeden z wcześniejszych teaserów poświęconych Nothing Phone 3 sugeruje, że w zamian może pojawić się specjalna matryca z podświetlanymi punktami. Takie rozwiązanie byłoby bardziej funkcjonalne, ale też nie ma pewności, że jest w planach producenta. To powinno wyjaśnić się z czasem.

Nowy smartfon Nothing Phone 3 z premierą w lipcu

Firma już potwierdziła, że jej nowy smartfon zostanie zaprezentowany w lipcu i będzie to w zasadzie flagowiec. Ceny będą wyższe, ale z drugiej strony klienci otrzymają urządzenie ze znacznie mocniejszą specyfikacją techniczną, a ponadto ma pojawić się wiele ulepszeń względem poprzednika sprzed dwóch lat.

Nothing Phone 3 otrzyma nowy design, gdzie dużą rolę mają odegrać szczegóły. Taką informację kilka dni temu przekazał producent. Aparat fotograficzny telefonu zostanie przeprojektowany i pojawi się trzeci obiektyw. Ma to być teleobiektyw peryskopowy zapewniający duże możliwości z zakresu zoomu. Rozwiązanie to znamy już z modelu 3a Pro.

Ponadto nowy smartfon ma dostać mocne podzespoły. Podejrzewa się, że pod obudową Nothing Phone 3 może znaleźć się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców. Aczkolwiek nie jest to jeszcze pewna informacja, a jedynie przypuszczenia. Większa będzie także bateria. Jej pojemność ma wzrosnąć do ponad 5000 mAh. Dokładny termin premiery nie jest znany.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło