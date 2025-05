Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 z One UI 8. Beta Androida 16 dostępna

Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 zadebiutują z nakładką One UI 8, która bazuje na systemie Android 16. Producent uruchamia beta testy nowego oprogramowania. W pierwszej kolejności dla modeli S25. Spodziewamy się, że premiera One UI 8 i smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 7 oraz Z Flip 7 odbędzie się w lipcu.

Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 trafią na rynek z One UI 8. Takie informacje pojawiały się już wcześniej i producent je potwierdził. Zanim to jednak nastąpi, to nowa nakładka oparta na systemie Android 16, będzie dostępna w wersji beta. W pierwszej kolejności mogą ją wypróbować właściciele modeli S25 na wybranych rynkach.

One UI 8 ze smartfonami Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7

Producent potwierdził, że wraz z aktualizacją One UI 8 wraca na właściwy tor i jego nakładka bazująca na systemie Android 16 ma być jedną z pierwszych na rynku. Firma nie chce powtórki sytuacji z ostatniego uaktualnienia, gdzie doszło do licznych opóźnień. Tym razem ma to wyglądać znacznie lepiej i stanie się to możliwe m.in. za sprawą bliskiej współpracy, którą Samsung nawiązał z Google.

Koreańczycy przekazali, że One UI 8 zadebiutuje jeszcze latem 2025 r. Dokładnego terminu nie podano, ale spekuluje się, że premiera powinna odbyć się wraz ze składanymi smartfonami Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, które zostaną zaprezentowane w lipcu. Te modele powinny pracować pod kontrolą Androida 16 od razu po wyjęciu z pudełek.

Samsung przekazał, że bliska współpraca z Google pozwoli na wprowadzenie oprogramowania na czas. W przypadku nakładki One UI 7 doszło do licznych opóźnień i proces jej udostępniania w formie aktualizacji na starsze telefony rozpoczął się dopiero w kwietniu br. Była to duża porażka wizerunkowa, ale tym razem ma być znacznie lepiej.

Android 16 z One UI 8 beta na smartfony Samsung Galaxy S25

W pierwszej kolejności program pilotażowy Androida 16 z nakładką One UI 8 beta startuje dla modeli z serii Samsung Galaxy S25. Co prawda na liście dostępnych krajów nie ma na razie naszego państwa, ale wkrótce to się zmieni. Na pierwszy ogień idą urządzenia pochodzące z koreańskiej, amerykańskiej, brytyjskiej oraz niemieckiej dystrybucji.

Indie i Polska powinny dołączyć do publicznego programu pilotażowego One UI 8 beta w ciągu najbliższych tygodni. Pewnie nastąpi to jeszcze w pierwszej połowie czerwca. Z czasem lista sprzętów, których użytkownicy będą mogli testować nowe oprogramowanie, ulegnie wydłużeniu. Spodziewajmy się, że będą to następujące urządzenia:

Seria Samsung Galaxy S25

Seria Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6

Tablety Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy A56 5G (?)

Publiczny program pilotażowy potrwa co najmniej kilka tygodni. Sfinalizowana aktualizacja do Androida 16 będzie pewnie udostępniana na dotychczasowe urządzenia najwcześniej od sierpnia.

