Samsung Galaxy S24 to smartfon, który czeka w kolejce po uaktualnienie do systemu Android 16. Producent rozpoczyna testy One UI 8 beta. Kiedy te telefony dołączą do programu? Na razie nie wiadomo, ale pojawiła się nowa aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S24, ale ta najnowsza to jeszcze nie One UI 8.

One UI 8 beta i Android 16 to nowa aktualizacja na telefony Koreańczyków, która oficjalnie wchodzi w publiczny program pilotażowy. Kiedy dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S24? Na pewno nie na dniach, ale te urządzenia dostają w Europie inne uaktualnienie.

Nowa aktualizacja dla Samsung Galaxy S24 to nie Android 16 z One UI 8 beta

Samsung Galaxy S24 dostaje nowe oprogramowanie, które jest oznaczone ciągiem znaków S92xBXXU4BYE7. Firmware dystrybuowany drogą OTA waży całkiem sporo, bo ponad 1,1 GB. Jest to już druga majowa aktualizacja dla eksflagowców marki. Wiemy, że zawiera te same patche bezpieczeństwa z tego miesiąca i to nie uległo zmianie.

Właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24, a już na pewno ich część, czeka na inne uaktualnienie. To Android 16 z nakładką One UI 8, której program pilotażowy wersji beta zapowiedziano oficjalnie dziś. W pierwszej kolejności dla modeli S25. Co z zeszłorocznymi telefonami? Pewnie dołączą do programu w ciągu kilku najbliższych tygodni.

