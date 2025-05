Nothing Phone 3. „Wszystko tkwi w szczegółach”

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w trzecim kwartale 2025 r. Producent udostępnił nową zajawkę. Tym razem obejmuje ona zmiany związane z designem urządzenia. W Nothing Phone 3 wszystko ma tkwić w szczegółach. Nowy telefon marki zostanie zaprezentowany już za kilka tygodni.

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent już potwierdził, że nastąpi to w lipcu. Marka zaczyna podgrzewać atmosferę przed premierą telefonu i udostępniła kolejny teaser. Na nim umieszczono element obudowy, który to jednak pozostaje bliżej niezidentyfikowany.

Smartfon Nothing Phone 3 otrzyma nowy design

Już od jakiegoś czasu pojawiają się informacje, że Nothing Phone 3 wprowadzi zmiany obejmujące design. Producent ma postawić na nowości w zakresie wzornictwa i to sprawi, że urządzenie będzie przyciągać wzrok jeszcze bardziej niż poprzednicy. Co widać na nowej zajawce?

Firma udostępniła na własnych kanałach w mediach społecznościowych zdjęcie, które widać poniżej. Do obrazu dodano podpis o treści „wszystko tkwi w szczegółach”. Producent daje nam więc jasno do zrozumienia, że nowy smartfon ma wyróżniać się nietuzinkowym wzornictwem, które ma skupiać się na detalach.

Na powyższym zdjęciu widać coś, co zapewne jest elementem obudowy Nothing Phone 3, ale firma nie sprecyzowała, co to dokładnie jest. Pozostają jedynie domysły, ale tego typu szczegóły mają odegrać w designie telefonu duże znaczenie.

Wygląd całego smartfona nie jest na razie znany. Pewnie jednak urządzenie nie zostanie dochowane w tajemnicy do lipcowej premiery i ujrzymy je wcześniej. Sam producent również może przerwać milczenie w tej sprawie i spodziewajmy się, że jeszcze w czerwcu pochwali się nowym telefonem.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 3 będzie mocna

Wiemy, że Nothing Phone 3 ma być flagowcem. Dał to nam do zrozumienia założyciel marki, czyli Carl Pei, który potwierdził, że ceny będą wyższe od poprzednika. Z drugiej strony samo urządzenie ma zaoferować dużo więcej i dotyczy to nie tylko jego specyfikacji, ale także wykorzystanych materiałów.

Wraz z Nothing Phone 3 producent będzie chciał powalczyć z konkurencją w segmencie premium. Specyfikacja techniczna smartfona ma być bardzo mocna. Spodziewajmy się, że może zostać wykorzystany nawet procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Bateria ma być większa i spekuluje się, że jej pojemność przekroczy barierę 5000 mAh.

Nowy smartfon otrzyma także potrójny aparat fotograficzny z teleobiektywem, który wprowadzono już w modelu 3a Pro. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 15 i nie zabraknie licznych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Spodziewajmy się również Google Gemini.

