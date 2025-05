Xiaomi Mix Flip 2. Nowy składany smartfon z premierą w czerwcu

Xiaomi Mix Flip 2 to nowy składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie zadebiutuje jeszcze w tym kwartale 2025 r. Telefon otrzyma procesor Snapdragon 8 Elite oraz większą baterię. Smartfon Xiaomi Mix Flip 2 zapowiada się naprawdę ciekawie i będzie godnym konkurentem Z Flipa 7.

Xiaomi Mix Flip 2 to nowy składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Premiera jest już blisko i zgodnie z przewidywaniami, ma odbyć się jeszcze w drugim kwartale 2025 r. Teraz dowiadujemy się, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Czyli kiedy?

Nowy składany smartfon Xiaomi Mix Flip 2 z premierą w czerwcu

Premiera Xiaomi Mix Flip 2 ma odbyć się w czerwcu. Nie znamy jeszcze dokładnego terminu, ale to oznacza, że składny smartfon zostanie zaprezentowany w ciągu kilku najbliższych tygodni. Oczywiście najpierw w Chinach, gdzie trafi do sprzedaży w pierwszej kolejności. Co z dostępnością w Europie i Polsce?

Debiut globalnej wersji telefonu odbędzie się oczywiście w późniejszym czasie. Możemy bezpiecznie założyć, że Xiaomi Mix Flip 2 trafi do Europy oraz Polski jeszcze latem 2025 r. Co z cenami?

Pierwsza generacja tego składka marki nie była tania. Urządzenie trafiło do Polski w cenach wyższych od głównego konkurenta, którym był Samsung Galaxy Z Flip 6. Jak będzie w tym roku, to przekonamy się wkrótce, ale można założyć, że sytuacja będzie podobna. To jednak wyjaśni się z czasem.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Flip 2 będzie konkretna

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip 2 ma wprowadzić różne udoskonalenia względem poprzednika. Wiemy, że pod jego obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. Spodziewajmy się, że układ będzie wspomagany przez nawet 16 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się maksymalnie 1024 GB miejsca.

Urządzenie jakiś czas temu było certyfikowane przez 3C. Tam dowiedzieliśmy się, że ma baterię o pojemności 5100 mAh. Będzie więc ona większa względem tej, która znajdzie się w Z Flipie 7 Samsunga. Ponadto zapewni wsparcie dla szybkiego ładowania z wykorzystaniem ładowarki o mocy 67 W. W przypadku bezprzewodowego ma to być 50 W.

Xiaomi Mix Flip 2 ma również dostać ekran OLED-owy o przekątnej 6,85 cala i rozdzielczości 1.5K. Odświeżanie obrazu ma odbywać się z częstotliwością do 120 Hz. Na pleckach spodziewajmy się około 4-calowego wyświetlacza. Składany smartfon ma być cienki i po rozłożeniu grubość obudowy to 7,6 mm. Spodziewajmy się także podwójnego aparatu fotograficznego z dwoma 50-megapikselowymi sensorami oraz wodoszczelności na poziomie IPX8.

Możliwe, że w trakcie czerwcowej konferencji firma pochwali się także oprogramowaniem HyperOS 3. To nowa autorska nakładka producenta oparta na systemie Android 16, której premiery też spodziewamy się latem.

