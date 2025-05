OnePlus Nord 5. Premiera Ace 5 Ultra. Ceny i specyfikacja

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon, którego protoplastą jest model Ace 5 Ultra. Za nami premiera drugiego z telefonów. Znamy ceny, a specyfikacja techniczna jest konkretna. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na debiut OnePlus Nord 5 w Polsce. Powinno to nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni.

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się w ciągu najbliższych tygodni. Tymczasem za nami debiut protoplasty, którym jest model Ace 5 Ultra. Znamy już ceny oraz specyfikację techniczną. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Specyfikacja OnePlus Nord 5 aka Ace 5 Ultra

OnePlus Nord 5 ma bazować na modelu Ace 5 Ultra, a więc jego specyfikacja techniczna będzie bardzo zbliżona. Choć nie można wykluczyć pewnych zmian. Na przykład dotyczących procesora, gdzie producent w chińskim telefonie zdecydował się na mocny czip MediaTek Dimensity 9400+ z GPU Immortalis-G925. Układ wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Nowy smartfon ma także ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,83 cala oraz rozdzielczości 2800 × 1272 pikseli. Na uwagę zasługuje również zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 60 do 144 Hz. Natomiast jasność maksymalna sięga 1400 nitów. Energię dostarcza bateria o pojemności aż 6700 mAh, która wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W.

Smartfon OnePlus Nord 5 w chińskiej wersji Ace 5 Ultra ma też podwójny aparat fotograficzny z głównym obiektywem f/1.8 i OIS, który połączono z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX906. Druga kamera jest ultraszerokokątna i współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Natomiast przednia pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką ColorOS 15.

Ceny OnePlus Nord 5 będą wyższe od smartfona Ace 5 Ultra

Ceny OnePlus Ace 5 Ultra w Chinach zaczynają się od kwoty 2499 juanów (ok. 1300 złotych). W przypadku wersji z 1 TB pamięci na dane trzeba wydać 3799 juanów (niecałe 2 tys. złotych). Model Nord 5 będzie droższy. Warto dodać, że do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Sprzedaż w Chinach już się rozpoczęła, ale w Europie i Polsce na smartfona OnePlus Nord 5 poczekamy trochę dłużej. Premiera odbędzie się pewnie na przełomie tego i trzeciego kwartału 2025 r. Polskie ceny nie są znane, ale z pewnością zapłacimy więcej. Pewnie od około 2,5 tys. złotych, ale na razie są to wyłącznie nasze przypuszczenia.

Europejski smartfon zapewne nie będzie dostępny także w tak wielu wersjach. Opcji z 1 TB miejsca na pliki nie powinniśmy się spodziewać. Ponadto telefon na nasz rynek trafi zapewne tylko z 12 GB pamięci RAM. Czy będą jeszcze inne zmiany? O tym przekonamy się już w ciągu kilku najbliższych tygodni.

źródło: OnePlus