Samsung Galaxy A57 5G z czipem Exynos 1680. Są pierwsze szczegóły

Samsung Galaxy A57 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Tymczasem na wiele miesięcy przed debiutem do sieci przedostały się pierwsze szczegóły. Telefon dostanie autorski procesor Exynos 1680. Co już wiemy o czipie dla smartfona Samsung Galaxy A57 5G i jakie nowości przygotowuje koreańska marka?