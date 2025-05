Redmi Note 15. Xiaomi szykuje trzy nowe smartfony

Redmi Note 15 to seria telefonów ze średniej półki cenowej, które szykuje Xiaomi. Będą to co najmniej trzy nowe smartfony. Wśród nich z pewnością nie zabraknie modelu Redmi Note 15 Pro 5G. Wiemy jednak, że nie wszystkie z nich pojawią się w Polsce. Spodziewajmy się, że ceny nowych telefonów Xiaomi będą atrakcyjne.

Redmi Note 15 to nowa seria telefonów Xiaomi, która zastąpi popularną linię 14 z ubiegłego roku. W drodze są trzy nowe smartfony i wiemy, pod jakimi nazwami kodowymi przygotowuje je producent. Są też pewne informacje związane z rynkami dystrybucji. Nie wszystkie z nich pojawią się w Europie.

Nowe smartfony Xiaomi Redmi Note 15 w 2025 roku

Dokładna data premiery nowych telefonów nie jest znana, ale spodziewajmy się, że seria Redmi Note 15 zadebiutuje w drugiej połowie 2025 r. Najpierw w Chinach. Potem wybrane modele trafią na rynki międzynarodowe i z czasem kupimy je również w Polsce.

Xiaomi przygotowuje co najmniej trzy nowe smartfony z serii Redmi Note 15, których doszukał się serwis źródłowy. Powstają one pod nazwami kodowymi Lapis, Kunzite oraz Coral. Pierwsze dwa mają trafić na różne rynki. Natomiast ostatni z wymienionych pozostanie ekskluzywny dla Chin, co pewnie wynika ze strategii producenta.

Wśród nowych telefonów nie zabraknie z pewnością Redmi Note 15 Pro 5G. Z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać także modelu z dopiskiem Plus w nazwie, do czego Xiaomi przyzwyczaiła nas w przypadku tej serii. Specyfikacje techniczne nowych smartfonów na razie owiane są tajemnicą. To szczegóły, które powinniśmy poznać bliżej rynkowej premiery.

Ceny Redmi Note 15 będą atrakcyjne

Spodziewajmy się, że Xiaomi pod tym względem nie zawiedzie i ceny Redmi Note 15 będą atrakcyjne. W zależności od modelu powinniśmy spodziewać się kwot na poziomie od około 180 do 250 dolarów. Premiera w Chinach może odbyć się po około roku od poprzedniej generacji, a więc w okolicy września 2025 r.

W Europie poczekamy pewnie kilka miesięcy dłużej. W przypadku serii 14 Xiaomi zdecydowało się na globalną premierę dopiero w styczniu. Ponadto nie można wykluczyć, że smartfony dostępne w Polsce będą nieco się różnić względem telefonów sprzedawanych na terenie Państwa Środka. W przypadku poprzedniej generacji zdecydowano się m.in. na zmiany obejmujące aparaty fotograficzne.

Nowe smartfony Xiaomi powinny zadebiutować już z systemem Android 16 wraz z autorską nakładką HyperOS 3, nad którą producent z pewnością już intensywnie pracuje. Oczywiście trafi ona w postaci aktualizacji także na starsze urządzenia. Do oficjalnej zapowiedzi telefonów pozostało pewnie jeszcze kilka miesięcy. Szczegółowe specyfikacje pewnie nie zostaną dochowane w tajemnicy do dnia premiery i powinniśmy je poznać jeszcze przed prezentacją.

