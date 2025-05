Google Pixel 10 Pro XL. Nowy smartfon na planie reklamy

Google Pixel 10 Pro XL to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się latem. Tymczasem na kilka tygodni przed prezentacją dostrzeżono go na planie reklamy. Firma kręciła materiał poświęcony serii Google Pixel 10 i ktoś to zarejestrował. Na filmie można dostrzec nie tylko telefon, ale też inne szczegóły.

Google Pixel 10 Pro XL to nowy smartfon, którego premiera ciągle przed nami. Mogliśmy go już zobaczyć na renderach, które ujawniły niewielkie zmiany względem poprzednika. Tymczasem urządzenie uchwycono na planie reklamy, którą nagrywano w Kanadzie. Jest to z pewnością nietypowy przeciek.

Plan reklamy smartfona Google Pixel 10 Pro XL

Ekipa filmująca reklamę smartfona Google Pixel 10 Pro (najpewniej w wersji XL) została przyłapana w kanadyjskim Vancouver. W trakcie sesji zrobiono na planie różne zdjęcia. Te nie zostały dochowane w tajemnicy i przedostały się do sieci. W ten sposób poznajemy pewne plany producenta związane z nową serią telefonów.







Zacznijmy od tego, że na zdjęciach z planu reklamy możemy zobaczyć samego smartfona. Urządzenie jest bardzo podobne do poprzednika. Świadczy o tym charakterystyczny aparat fotograficzny oraz dwa dodatkowe elementy umieszczone obok obiektywów. Jeden z nich to wbudowany termometr.

Można również dostrzec scenopisy oraz frazę „zapytaj więcej o swój telefon”, co z pewnością jest hasłem reklamowym i nawiązaniem do funkcji opartych na sztucznej inteligencji, których w serii Google Pixel 10 z pewnością nie zabraknie. Widać także fonty, których używa producent czy scenki nawiązujące prawdopodobnie do funkcji Add Me, co pozwala na fotografiach dodawać nieobecne osoby. Z pewnością mamy tu do czynienia z rzeczywistym planem sesji, gdzie nagrywano filmy.

Nowy smartfon Google Pixel 10 Pro XL latem 2025 roku

Google Pixel 10 Pro XL to jeden z czterech nowych smartfonów, które firma planuje wprowadzić do oferty jeszcze latem 2025 r. Spodziewamy się, że oficjalna prezentacja odbędzie się w okolicy sierpnia. Jeszcze przed debiutem nowych iPhone’ów. Z tego też powodu przyspieszono prace nad systemem Android 16. Po to, aby był on gotowy na czas.

Pod względem wizualnym większym zmian nie będzie. Zasadniczą różnicą jest to, że najtańszy Google Pixel 10 otrzyma trzy obiektywy, jak to jest obecnie w modelach Pro i Pro XL. Pod obudową telefonów znajdzie się autorski procesor Tensor G5 i wiemy, że wraz z nim firma odchodzi od współpracy z Samsungiem.

Dokładna specyfikacja techniczna nowych telefonów nie jest na razie znana. Możemy jednak mieć pewność, że tego typu informacje nie zostaną dochowane w tajemnicy do premiery i przedostaną się do sieci jeszcze przed planowaną premierą. Jest to kwestią najbliższych kilku(nastu) tygodni.

