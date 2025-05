OnePlus Nord 5. Specyfikacja smartfona tuż przed premierą

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Najpierw zobaczymy jego protoplastę w postaci jednego z modeli z serii Ace 5. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna OnePlus Nord 5 i smartfon zapowiada się naprawdę ciekawie.

OnePlus Nord 5 to wyczekiwany średniak, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie powinno dziwić, bo premiera jego protoplasty jest naprawdę blisko i zobaczymy go jeszcze w tym kwartale 2025 r. Tymczasem do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Jest ona w zasadzie niemal kompletna.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5 w Chinach zadebiutuje jako model z serii Ace 5. To właśnie to drugie urządzenie dostrzeżono na stronie jednego z chińskich urzędów. Tam została udostępniona niemal pełna specyfikacja techniczna. Nowy smartfon zapowiada się na mocnego zawodnika.

Certyfikowany smartfon ma 6,77-calowu ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 2392 × 1080 pikseli. Spodziewajmy się również odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Uwagę przykuwa z pewnością bateria. Jej nominalna pojemność to aż 6930 mAh. Na opakowaniu można więc spodziewać się informacji o około 7000 mAh. Nie zabraknie też wsparcia dla szybkiego ładowania o mocy 100 W.

OnePlus Nord 5 otrzyma procesor MediaTek Dimensity 9400e, czyli nowy SoC firmy dla tak zwanych średniaków z wyższej półki cenowej. Czip pracuje z częstotliwością do 3,4 GHz i oferuje bardzo dużą wydajność. Spodziewajmy się też 12 lub 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone od 256 GB do 1 TB miejsca.

Nowy smartfon marki ma także aparat fotograficzny, którego główny obiektyw zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy przednią kamerkę, która pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Design jest ciekawy. Kamera ma postać pastylki. Całość waży 199 gramów.

Nowy smartfon OnePlus Nord 5 z premierą za kilka tygodni

Seria Ace 5 zostanie zaprezentowana w Chinach już w przyszłym tygodniu. Jednak na smartfona OnePlus Nord 5 w Europie poczekamy dłużej. Co najmniej kilka tygodni. Można się spodziewać, że debiut nastąpi w okolicy lipca 2025 r. Dokładnego terminu na razie nie ma.

Oczywiście nie można wykluczyć, że nowy smartfon będzie nieco różnić się od chińskiego odpowiednika. Firma w Europie zapewne ograniczy dostępność tak wielu opcji z zakresu pamięci i wersja z 1 TB miejsca na dane pewnie nie pojawi się na Starym Kontynencie. Nie można też wykluczyć pewnych innych zmian. Na przykład obejmujących aparat fotograficzny.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka tygodni. Jedno jest pewne. Telefon będzie ciekawym średniakiem i dobra cena może sprawić, że spotka się z dużym zainteresowaniem.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło