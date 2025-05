One UI 8 beta. Samsung wkrótce rozpocznie testy Androida 16

One UI 8 beta to duża aktualizacja nakładki firmy Samsung oparta na systemie Android 16. Kiedy ruszą jej publiczne testy? Wygląda na to, że w niedługim czasie. Zdaje się to potwierdzać sam producent. Androida 16 z One UI 8 beta najpierw wypróbują właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25, a potem też innych modeli.

One UI 8 beta to poglądowa wersja nowej nakładki opartej na systemie Android 16. Wiemy, że Samsung pracuje nad nią od kilku miesięcy. Prace te rozpoczęto jeszcze przed wydaniem ostatniego uaktualnienia i w planach jest nawet wydanie 8.5. Kiedy ruszy program pilotażowy oraz dla kogo w pierwszej kolejności przewidziano testy?

Samsung szykuje się do testów Androida 16 z One UI 8 beta

Już jakiś czas temu pojawiły się plotki, jakoby Samsung chciał uruchomić publiczne testy One UI 8 beta jeszcze w tym kwartale. Wygląda na to, że jest to bardzo prawdopodobne i rąbka tajemnicy na ten temat uchylił sam producent. W jaki sposób?

Firma na stronach poświęconych społeczności dodała nową sekcję w programie One UI beta, która dedykowana jest właścicielom smartfonów z serii Samsung Galaxy S25. Ostatnie flagowce będą pierwszymi, których użytkownikom zostanie udostępniony nowy software. Ponadto nie brały one udziały w testach nakładki z systemem Android 15. Coś musi być na rzeczy. Dodajmy do tego, że członkowie Members z Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych dostają już pierwsze powiadomienia.

Wiele wskazuje na to, że producent sam daje nam do zrozumienia, że wkrótce planuje uruchomić testy systemu Android 16 i obecnie się do tego przygotowuje. Wspomniana sekcja dodana na stronie dla społeczności tylko to potwierdza.

Testy One UI 8 beta najpierw na modelach Samsung Galaxy S25

Oczywiście użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S25 będą pierwszymi, którzy będą mogli wypróbować nowe oprogramowanie. Najpierw rozpoczną się testy Androida 16 z nakładką One UI 8 beta na urządzeniach pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Potem program pilotażowy zostanie rozszerzony o dodatkowe rynki. Spodziewajmy się, że na liście nie zabraknie Polski.

Smartfony Samsung Galaxy S25 nie będą jedynymi (choć pierwszymi), na które trafi One UI 8 beta z Androidem 16. Później program pilotażowy powinien zostać rozszerzony także o składaki Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz serię S24. Pewnie będą to też ostatnie tablety Tab S i być może nie zabraknie także pewnych średniaków. Na przykład modelu A56 5G.

Publiczny program pilotażowy, gdzie Samsung wraz z chętnymi użytkownikami będzie prowadził testy nowej nakładki, potrwa zapewne co najmniej kilka tygodni. Tym razem koreański producent chce uniknąć licznych opóźnień, z którymi borykał się przy okazji ostatniej aktualizacji. Możliwe, że ukończone uaktualnienie będzie dystrybuowane na pierwsze telefony (czyli od S25) już w drugiej połowie lata, a lista smartfonów jest długa. Czekamy.

źródło: Sammobile