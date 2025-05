Xiaomi 15S Pro. Ceny i specyfikacja. Smartfon będzie w Polsce?

Xiaomi 15S Pro to nowy smartfon marki i zarazem pierwszy flagowiec z autorskim czipem Xring 01. Czy kupimy go również w Polsce? Specyfikacja techniczna telefonu jest naprawdę mocna. Natomiast ceny Xiaomi 15S Pro nie wydają się być przesadzone. Zobaczmy, co nowy smartfon ma do zaoferowania i ile kosztuje.

Xiaomi 15S Pro to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz z modelem CIVI 5 Pro. Urządzenie debiutuje przede wszystkim z autorskim procesorem Xring 01. Specyfikacja techniczna flagowca jest konkretna. Zobaczmy sobie ceny telefonu i czym wyróżnia się na tle konkurencji.

Ceny Xiaomi 15S Pro i co z premierą w Polsce

Za nami premiera w Chinach, gdzie Xiaomi 15S Pro debiutuje w pierwszej kolejności. Cena telefonu w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 5499 juanów (niecałe 2,9 tys. złotych). Natomiast w opcji z 1 TB miejsca trzeba zapłacić 500 juanów więcej.

Sprzedaż Xiaomi 15S Pro w Państwie Środka już się rozpoczęła. Klienci mają do wyboru dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to opcje o nazwach Dragon oraz Far Sky Blue. Oczywiście nas interesuje przede wszystkim, co z premierą w Polsce?

Nowy smartfon na razie jest dostępny w Chinach i producent nie ujawnił informacji związanych z dostępnością na innych rynkach. Nie wiadomo, jakie plany ma marka. Możliwe, że flagowiec nie pojawi się w Europie, ale na razie niewiele w tej kwestii ujawniono. Może zmieni się to w niedługim czasie. Wtedy z pewnością was o tym poinformujemy.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 15S Pro z Xring 01

Nowy smartfon ma autorski procesor Xring 01 i jest to najważniejsza nowość w Xiaomi 15S Pro. Co oferuje ten czip? Jest to 3-nm SoC, który składa się z 10 rdzeni CPU pracujących z zegarem do 3,9 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Immortalis-G925. Układ jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Xiaomi 15S Pro ma również 6,73-calowy ekran OLED-owy M8 o rozdzielczości QHD+ (3100 × 1440 pikseli) i odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 3200 nitów. Jest też wsparcie dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision. Energię dostarcza bateria o pojemności 6100 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 90 W lub bezprzewodowo (do 50 W).

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny ze światłem f/1.44 połączono z 50-megapikselowym sensorem Light Fusion 900. Ultraszerokokątny oraz teleobiektyw 5x również współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Są to Samsung S5KJN1 i Sony IMX858. Przednia kamerka pozwala robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z autorską nakładką HyperOS 2.0.

