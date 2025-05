Xiaomi 16 z czipem Snapdragon 8 Elite 2. Tak wygląda nowy smartfon

Xiaomi 16 to jeden z pierwszych telefonów, które w 2025 r. dostaną czip Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Jak wygląda nowy smartfon? Do sieci przedostał się schemat CAD, który ujawnia design. W porównaniu do poprzednika Xiaomi 16 nie wprowadza daleko idących zmian. Producent stawia na sprawdzone wzornictwo.

Xiaomi 16 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2025 r. Wiele wskazuje na to, że jeszcze wczesną jesienią. Pod obudową telefonu znajdzie się czip Snapdragon 8 Elite 2, czyli nowy procesor Qualcomma dla flagowców. Tymczasem do sieci przedostał się schemat CAD, który ujawnia nam wygląd urządzenia.

Tak wygląda nowy smartfon Xiaomi 16

Xiaomi 16 to nowy smartfon, który to jednak bazuje na dotychczasowym wzornictwie. Potwierdza to pierwszy render CAD, który został udostępniony w sieci. Na pierwszy rzut oka telefon bardzo przypomina poprzednika. Widzimy, że producent stawia na dotychczasowe i sprawdzone wzornictwo.

Aparat fotograficzny Xiaomi 16 ma trzy obiektywy umieszczone na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Dioda doświetlającą LED znajduje się poza garbem. Z podobnym designem mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Przyciski z boku obudowy również rozmieszczono w taki sam sposób.

Warto dodać, że wspomniany render ma prezentować prawdopodobny design nowego telefonu. Nie ma więc na razie 100 proc. pewności, że właśnie tak ma wyglądać nadchodzący flagowiec chińskiej marki. Być może ostatecznie pojawi się więcej zmian w porównaniu do poprzednika. O tym jednak przekonamy się dopiero za jakiś czas.

Xiaomi 16 z procesorem Snapdragon 8 Elite 2

Qualcomm zapowiedział, że kolejna konferencja z cyklu Tech Summit odbędzie się we wrześniu, czyli znowu nieco wcześniej. To właśnie wtedy spodziewamy się prezentacji procesora Snapdragon 8 Elite 2, który to potem trafi do flagowców z Androidem. Jednym z pierwszych z nich będzie Xiaomi 16. Co z autorskim układem XRING?

Wiele wskazuje na to, że Xiaomi 16 i 16 Pro dostaną procesory Snapdragon 8 Elite 2, a autorski XRING może znaleźć się na przykład w modelu Ultra. Firma uniezależni się w ten sposób nieco od Qualcomma, ale też nie zerwie współpracy, która będzie kontynuowana.

Nowy smartfon może więc zadebiutować już w październiku. Oczywiście najpierw w Chinach, bo w Europie pewnie poczekamy kilka miesięcy dłużej. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale plotki mówią o znacznie większej baterii o pojemności nawet 6800 mAh i wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 100 W. Urządzenie zapowiada się więc naprawdę ciekawie.

Przy okazji Xiaomi 16 powinien zachować rozmiary poprzednika. Smartfon ma dostać ekran OLED-owy o przekątnej około 6,3 cala. Ponadto zostanie zwiększony stopień ochrony przed wodą do IP69.

