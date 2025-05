Samsung Galaxy Z Fold 7 na zdjęciu. Tak składany smartfon wygląda na żywo

Samsung Galaxy Z Fold 7 to nowy składany smartfon, którego premiera odbędzie się w połowie 2025 r. Do sieci przedostało się zdjęcie, które prezentuje to urządzenie na żywo. Fotka modelu Samsung Galaxy Z Fold 7 nie ujawnia nam telefonu w pełnej krasie. Możemy jednak zobaczyć aparat fotograficzny smartfona.