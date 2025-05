One UI 7 trafia na tanie smartfony Samsung. To aktualizacja Android 15

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne smartfony. Tym razem są to tanie telefony marki Samsung z serii Galaxy A. Producent w końcu rozpoczął proces dystrybucji Androida 15 z One UI 7 na najtańsze smartfony w portfolio, co z pewnością cieszy. Które modele dostają uaktualnienie?

One UI 7 i Android 15 to aktualizacją, którą Samsung zaczął udostępniać w zeszłym miesiącu. Uaktualnienie trafiło już na kilkadziesiąt urządzeń. Teraz załapały się tanie smartfony, których użytkownicy musieli poczekać trochę dłużej. Do teraz, bo dystrybucja oprogramowania już ruszyła.

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy A16 i A15

Samsung Galaxy A16 i A15 (w wersjach 4G) dołączają do listy smartfonów, które otrzymały uaktualnienie do Androida 15. Producent rozpoczął wysyłkę oprogramowania począwszy od urządzeń pochodzących z koreańskiej dystrybucji. To na tym rynku oba telefony dostają aktualizację One UI 7 w pierwszej kolejności.

Android 15 z nakładką One UI 7 dla smartfona Samsung Galaxy A16 wprowadzany jest wraz z aktualizacją firmware kończącą się ciągiem znaków BYE2. Co jednak ciekawe, ma ona przestarzałe poprawki bezpieczeństwa z listopada 2024 r. W przypadku modelu A15 jest to BYD5 z jeszcze starszymi patchami z zakresu zabezpieczeń. Najnowsze to te pochodzące z maja br.

Jest to też o tyle ciekawe, że te tanie smartfony matki Samsung otrzymały aktualizację do nowej nakładki jeszcze zanim dostały ją pewne droższe telefony. Na przykład model A34, którego użytkownicy nadal czekają.

Samsung ma udostępniać Androida 15 z One UI 7 do czerwca

Na pocieszenie jest fakt, że wszystkie smartfony marki Samsung mają dostać uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7 najpóźniej w czerwcu. Producent dał sobie na to kilka tygodni i przykład modeli Galaxy A15 i A16 pokazuje, że plan sukcesywnie jest realizowany.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie pojawi się uaktualnienie dla tych telefonów pochodzących z europejskiej dystrybucji. Można założyć, że nastąpi to za kilka dni. Podobnie było w przypadku innych urządzeń z serii A. Po upływie około tygodnia od dostępności w Korei Południowej ruszał proces na pozostałych rynkach.

Tak więc lista smartfonów mających już Androida 15 z One UI 7 pomału się uzupełnia. W ciągu kilku najbliższych tygodni nowe oprogramowanie powinno trafić już na wszystkie zgodne sprzęty, dla których producent oferuje wsparcie w postaci aktualizacji.

Tymczasem Samsung szykuje się pomału do premiery kolejnej nakładki z numerkiem 8 bazującej na Androidzie 16, a w planach jest nawet wydanie 8.5. Jej publiczny program pilotażowy wersji beta ma ruszyć w ciągu najbliższych tygodni. W pierwszej kolejności nowy software wypróbują właściciele flagowców z serii S25. Na sfinalizowane uaktualnienie trochę poczekamy.

