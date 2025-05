Nothing Phone 3 z premierą w lipcu. Marka udostępnia nowy teaser

Nothing Phone 3 to nowy flagowiec marki, którego premiera jest bardzo blisko. Kiedy go zobaczymy? Marka udostępniła nowy teaser i potwierdziła, że smartfon zadebiutuje w lipcu. To oznacza, że od premiery Nothing Phone 3 dzieli nas już tylko kilka tygodni. Co wiemy na temat nadchodzącego telefonu firmy?

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Przed nami premiera telefonu, która według wcześniejszych deklaracji producenta ma odbyć się w trzecim kwartale 2025 r. Kiedy to nastąpi? Dokładnego terminu nadal nie ma, ale marka ujawniła, że prezentacja odbędzie się już za kilka tygodni.

Premiera Nothing Phone 3 w lipcu

Już wcześniej spekulowano, że premiera Nothing Phone 3 odbędzie się po około dwóch latach od poprzednika, który to debiutował w licu 2023 r. Tak też będzie, co producent dziś oficjalnie potwierdził. Nastąpiło to po serii zajawek, które marka udostępniała na łamach własnych mediów społecznościowych od jakiegoś czasu.

Nothing Phone 3 z premierą w lipcu.

Dziś w mediach społecznościowych pojawił się teaser z trójką w roli głównej i potwierdzono, że premiera Nothing Phone 3 rzeczywiście odbędzie się w lipcu. To oznacza, że do oficjalnej zapowiedzi nowego telefonu pozostało zaledwie kilka tygodni. Kolejne dni i tygodnie powinny nam przynieść znacznie więcej informacji.

Powyższy teaser pozwala nam też sugerować, że nowy smartfon może dostać przeprojektowany interfejs glyph na pleckach, który zaoferuje więcej możliwości. Na razie są to przypuszczenia, ale jest to prawdopodobne. Poza tym marka ma postawić na nowy design, gdzie liczne elementy zostały przeprojektowane.

Cena Nothing Phone 3 wyższa i mocna specyfikacja

Carl Pei potwierdził niedawno, że cena Nothing Phone 3 będzie wyższa od poprzednika. Wspomniał o kwocie około 800 funtów brytyjskich, a to daje nam około 4 tys. złotych. Tanio nie będzie, ale producent szykuje liczne udoskonalenia oraz nowości, co powinno to wynagrodzić.

W zasadzie dziś jest już niemal pewne, że nowy smartfon to flagowiec. Niedawny raport poświęcony temu telefonowi dał nam do zrozumienia, że pod obudową mamy spodziewać się topowego procesora Qualcomma, a więc pewnie będzie to czip Snapdragon 8 Elite. Następnie mamy przeprojektowany aparat fotograficzny. Otrzyma on trzy obiektywy i główny sensor ma zaoferować duży rozmiar. Ponadto pojawi się teleobiektyw peryskopowy, co wprowadzono już w modelu 3a Pro.

Smartfon dostanie także większą baterię względem poprzednika. Jej pojemność zostanie zwiększona do około 5000 mAh. Możliwe, że pojawi się też wsparcie dla szybszej ładowarki. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. To szczegóły, które zapewne przedostaną się do sieci bliżej lipcowej premiery, a więc w ciągu kilku najbliższych tygodni.

