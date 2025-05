Xiaomi 15S Pro z XRING 01 i Pad 7 Ultra z datą premiery

Xiaomi 15S Pro i Pad 7 Ultra to nowe produkty marki. Pierwszy to smartfon z autorskim czipem XRING01. Drugi to tablet. Obie nowości zobaczymy na dniach. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery Xiaomi 15S Pro oraz Pad 7 Ultra. Urządzenia zostaną zaprezentowane jeszcze w tym tygodniu.

Xiaomi 15S Pro i Pad 7 Ultra to nowy smartfon oraz tablet, które szykuje chińska marka. W szczególności ciekawie zapowiada się pierwsze urządzenie, gdyż otrzyma autorski procesor w postaci czipu XRING 01. Kiedy zobaczymy te produkty? Data premiery nie jest już tajemnicą.

Data premiery Xiaomi 15S Pro i Pad 7 Ultra

Xiaomi 15S Pro to nowy flagowiec marki. Smartfon zostanie zaprezentowany (na razie w Chinach) 22 maja. Tego dnia zobaczymy także inne nowości. Wśród nich są tablet Pad 7 Ultra oraz samochód elektryczny YU7, który został zajawiony już w zeszłym roku.

Wydarzenie upłynie pod hasłem „nowy punkt startowy”. Udostępniony teaser z datą premiery nawiązuje najpewniej w głównym stopniu do czipu XRING01. Jest to autorski procesor firmy, który pozwoli jej uniezależnić się od Qualcomma oraz jego układów Snapdragon. Pierwszym telefonem z tym SoC będzie właśnie Xiaomi 15S Pro.

Xiaomi Pad 7 Ultra to tablet dla wymagających użytkowników, który wcześniej pojawiał się pod nazwą z dopiskiem Max. Wiemy, że urządzenie otrzyma wysokiej klasy ekran o przekątnej 14 cali. Ponadto znajdziemy tu pojemną baterię ze wsparciem dla szybkiego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Sprzęt ukrywa się pod nazwą kodową 25032RP42C i pod taką dostrzeżono go jakiś czas temu na stronach chińskich urzędów nadających stosowane certyfikaty.

Smartfon Xiaomi 15S Pro z czipem XRING01

SoC XRING 01 to pierwszy procesor firmy dla smartfonów, który powstawał kilka lat. Niedawno prototyp Xiaomi 15S Pro z tym układem pojawił się w bazie Geekbench. Tam została ujawniona częściowa specyfikacja techniczna układu.

Wiemy, że XRING01 to procesor składający się z 10 rdzeni CPU, który powstał w 3-nm litografii. Popularny benchmark ujawnił nam, że jest to połączenie 2 × 3,9 GHz + 4 × 3,4 GHz + 2 × 1,89 GHz + 2 × 1,8 GHz. Natomiast GPU to Immortalis-G925 pracujący z częstotliwością 1795 MHz. Testowane urządzenie miało również 16 GB pamięci operacyjnej RAM.

W teście procesor wykręcił 3119 punktów w Single-Core oraz 9673 punktów w Multi-Core. To stawia go pomiędzy Snapdragonem 8 Gen 3 a 8 Elite. Nie będzie to więc najmocniejszy układ dla smartfonów na rynku, ale na tyle wydajny, że z powodzeniem zapewni dużą moc.

Xiaomi 15S Pro ukrywa się pod nazwą kodową 25042PN24C. Nowy smartfon ma baterię z obsługą szybkiego ładowania o mocy 90 W oraz wspiera UWB (Ultra Wideband). Cena na razie jest tajemnicą. Pełna specyfikacja techniczna telefonu również nie jest znana.

