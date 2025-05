OnePlus 13s z datą premiery. Czekamy na smartfona OnePlus Nord 5

OnePlus 13s to nowy smartfon, który zadebiutuje jeszcze w drugim kwartale 2025 r. Została podana oficjalna data premiery. Tak naprawdę w Polsce czekamy na telefon OnePlus Nord 5. Wynika to z faktu, że model 13s nie ma zadebiutować w edycji międzynarodowej. Poza Chinami pojawi się tylko na jednym rynku.

OnePlus 13s i Nord 5 to dwa nowe smartfony marki, których premiery spodziewamy się w najbliższych miesiącach 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem związane z datą premiery pierwszego z telefonów. Jego oficjalna zapowiedź odbędzie się już na początku przyszłego miesiąca.

Data premiery smartfona OnePlus 13s

Kiedy zadebiutuje smartfon OnePlus 13s? Marka przerwała milczenie i przekazała, że datą premiery telefonu jest 2 czerwca. Tego dnia urządzenie zostanie zaprezentowane w Indiach. Czy zobaczymy je również w Polsce? Tutaj dobrych informacji niestety nie ma.

Jak dobrze wiemy, OnePlus 13s to przebrandowany model 13T z Chin, który debiutował kilka tygodni temu. Firma już wcześniej przekazała, że planuje to urządzenie wprowadzić do sprzedaży tylko (poza Państwem Środka) w Indiach. Pozostałe rynki nie są brane pod uwagę. To oznacza, że kompaktowy flagowiec nie trafi do Europy i Polski.

Dla wielu fanów marki był to spory zawód, ale takie decyzje podjął producent i nic na to nie poradzimy. Nowy smartfon jest ciekawy, bo ma większą baterię od poprzedniego flagowca, a jest od niego mniejszy. Ponadto znajdziemy tu 6,32-calowy ekran AMOLED-owy czy bardzo mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Firma zdecydowała się także na odświeżony design.

W Polsce czekamy na smartfona OnePlus Nord 5

Model 13s nie pojawi się w Polsce, ale w drodze jest nowy średniak marki. Mowa o smartfonie OnePlus Nord 5, który to ma być dostępny w Europie. Telefon zadebiutuje pewnie w okolicy lipca 2025 r. i zapowiada się naprawdę ciekawie.

Nowy smartfon ma dostać 6,8-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Za obliczenia ma tu odpowiadać nowy procesor MediaTek Dimensity 9400e, który oferuje dużą wydajność. Aparat fotograficzny otrzyma dwa obiektywy. Główny zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP.

OnePlus Nord 5 ma wyróżniać się także dużą baterią. Jej pojemność to około 7000 mAh, a więc naprawdę sporo. Nie zabraknie też wsparcia dla szybkiego ładowania o mocy 100 W. Przednia kamerka ma pozwolić robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Spodziewajmy się, że cena nowego smartfona w Polsce wyniesie około 2 tys. złotych. Wiemy również, że nie zabraknie czytnika linii papilarnych schowanego pod ekranem oraz stereofonicznych głośników.

