One UI 8.5 pewne. Samsung stawia na nowy harmonogram aktualizacji

One UI 8.5 to większa aktualizacja oprogramowania, którą przygotowuje Samsung. Kiedy ją zobaczymy? Nieprędko, ale ta wersja software doczekała się potwierdzenia. To oznacza, że wraz z One UI 8.5 Samsung stawia na nowy harmonogram aktualizacji i zrywa z wcześniejszą praktyką. Choć może do niej powrócić.

One UI 8.5 pojawia się w przeciekach nie pierwszy raz. Już wcześniej sugerowano, że wraz z nakładką opartą na systemie Android 16 Samsung postawi na nowy harmonogram aktualizacji i w tej kwestii pojawią się istotne zmiany. Teraz oprogramowanie doczekało się potwierdzenia. Gdzie je znaleziono?

Samsung z One UI 8.5 wyznacza nowy harmonogram aktualizacji

W przeszłości było tak, że Samsung udostępniał większe aktualizacje oprogramowania z numerkami x.1 oraz x.1.1. W tym roku to uległo zmianie. Po uaktualnieniu z numerkiem 7 przyjdzie od razu duża odsłona One UI 8, którą mamy zobaczyć wraz z nadchodzącymi składakami marki.

Nakładka z numerkiem 8 to aktualizacja do Androida 16, która wkrótce ma być dostępna w wersji beta. W pierwszej kolejności wypróbują ją użytkownicy modeli z serii S25. Natomiast później przyjdzie czas na One UI 8.5. Skąd to wiemy? Takie oprogramowanie znaleziono w ukrytym menu na telefonach Galaxy, na co dowód widoczny jest niżej.

Samsung udostępni One UI 8.5 dopiero w przyszłym roku. Ta wersja nakładki powinna zadebiutować wraz ze smartfonami z serii Galaxy S26, których spodziewamy się w styczniu 2026 r. Informacje na ten temat pojawiały się już wcześniej. Coś więc z pewnością musi być na rzeczy.

Wraz z One UI 9 Samsung może powrócić do poprzednich praktyk

Pamiętajmy, że zmiany w harmonogramie wydawniczym One UI 8 zostały wymuszone przez dwa konkretne powody. Pierwszy to przeciągające się w czasie prace nad aktualizacją z numerkiem 7, która jest udostępniana dopiero od kilku tygodni. Druga przyczyna wiąże się z samym Androidem 16, nad którym Google przyspieszyło prace i nowy system ma być gotowy jeszcze w czerwcu. Partnerzy musieli się więc dostosować i zacząć pracować nad kolejnymi nakładkami wcześniej.

Samsung również dostawał się do tych zmian, ale możliwe, że Koreańczycy z czasem powrócą do dotychczasowego harmonogramu. Na przykład już wraz z One UI 9, które będzie bazowało na systemie Android 17. Czy tak się stanie, to przekonamy się z czasem. Na razie są to wyłącznie domysły.

Wiemy, że nadchodząca aktualizacja na smartfony Galaxy nie będzie przełomowa i nie wprowadzi tak wielu nowości, które zobaczyliśmy wraz z nakładką z numerkiem 7. Tym razem firma skupi się na dopracowywaniu istniejących funkcji. Co nie zmienia faktu, że trochę zmian będzie. Publiczny program pilotażowy wersji beta ma wystartować w ciągu kilku najbliższych tygodni.

