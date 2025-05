Nothing Phone 3 wprowadzi nowy design. Smartfon będzie przełomowy?

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w trzecim kwartale 2025 r. Telefon ma wprowadzić odświeżony design. Aparat fotograficzny zostanie przeprojektowany i znajdziemy tu trzy obiektywy. Ponadto Nothing Phone 3 to flagowiec, a więc otrzyma prawdopodobnie procesor Snapdragon 8 Elite.

Nothing Phone 3 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiły się nowe szczegóły obejmujące plany producenta. Poznajemy również nazwę kodową urządzenia. Wiele wskazuje na to, że nadchodzący telefon to flagowiec z mocną specyfikacją techniczną. Co już wiemy?

Nowy smartfon Nothing Phone 3 wprowadzi odświeżony design

Nothing Phone 3 to smartfon, który zadebiutuje po dwóch latach od poprzednika. Producent miał więc mnóstwo czasu na projektowanie urządzenia i zapewne go nie zmarnował. Dowiadujemy się, że telefon powstaje pod nazwą kodową „Metroid”. Natomiast oznaczenie w nomenklaturze producenta to A024. Pod takim symbolem znaleziono go m.in. w bazie GSM czy indyjskim urzędzie BIS.

Serwis źródłowy twierdzi, że Nothing Phone 3 otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny. Spodziewajmy się trzech obiektywów. Takie połączenie użyto już w tańszych modelach serii 3a. Nie inaczej będzie w droższym flagowcu. Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że jedna z kamer to teleobiektyw peryskopowy mający zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu.

Ponadto pod obudową smartfona ma znaleźć się większa bateria. Dokładna pojemność nie jest znana, ale przecieki wskazują na wartość powyżej 5000 mAh. W momencie premiery urządzenie ma pracować jeszcze pod kontrolą Androida 15 z nakładką NothingOS 3.2. Jednak niedługo później ma dostać aktualizację do nowej wersji platformy Google z autorskim oprogramowaniem, nad którym prace już trwają.

Nothing Phone 3 to flagowiec z czipem Snapdragon 8 Elite

Marka nawiązała współpracę z Qualcommem, co zaowocowało już implementacją czipów firmy w telefonach w serii 3a. Spodziewajmy się, że pod obudową Nothing Phone 3 znajdzie się procesor dla flagowców, czyli Snapdragon 8 Elite. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił sam Carl Pei.

Założyciel marki potwierdził niedawno, że cena Nothing Phone 3 będzie wyższa względem poprzednika. Mowa o kwocie na poziomie około tys. dolarów. Taka kwota jest zapewne wynikiem wyższych kosztów produkcji, w tym właśnie implementacją flagowego procesora Qualcomma.

Wiemy, że nowy smartfon ma zadebiutować w przyszłym kwartale 2025 r. Prawdopodobnie premiera odbędzie się w lipcu, czyli dwa lata po poprzedniku. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale powinniśmy spodziewać się licznych zmian oraz udoskonaleń. Także w kwestii oprogramowania, gdzie producent już wcześniej sugerował, że dużą rolę mają odegrać funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

