Xiaomi CIVI 5 Pro z premierą w maju. Nowy smartfon ujawniony

Xiaomi CIVI 5 Pro to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Jakby tego było mało, to nastąpi to w maju. Producent udostępnił materiały prasowe poświęcone telefonowi. Design Xiaomi CIVI 5 Pro nie jest już tajemnicą. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna smartfona?

Xiaomi CIVI 5 Pro to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Jego premiera musi więc być nieodległa. I rzeczywiście, bo debiut nastąpi jeszcze w maju 2025 r. Producent przerwał milczenie i udostępnił materiały prasowe ujawniające design urządzenia.

Xiaomi CIVI 5 Pro to nowy smartfon z ciekawym designem

Design Xiaomi CIVI 5 Pro nawiązuje poniekąd do poprzednika, a ten z przodu przypomina iPhone’y. Producent postawił na ekran ze wcięciem na środku w kształcie pastylki, gdzie umieszczono podwójną kamerę. W tegorocznym modelu jest podobnie.







Z tyłu obudowy umieszczono przeprojektowany aparat fotograficzny, który ma trzy obiektywy umieszczone na wyspie w kształcie okręgu. Kamera powstała we współpracy z firmą Leica, co podkreślono za sprawą logo umieszczonego na pleckach obudowy. Ramka telefonu jest metalowa, a cała konstrukcja jest dosyć cienka.

Xiaomi CIVI 5 Pro będzie dostępny w czterech kolorach obudowy, które producent ujawnił także przed oficjalną premierą. Są to odcienie fioletowy, różowy, srebrny oraz ciemnoszary. Wiemy również, że nowy smartfon powstawał pod nazwą kodową „Little 15”.

Specyfikacja techniczna Xiaomi CIVI 5 Pro

Pełna specyfikacja techniczna modelu Xiaomi CIVI 5 Pro nie jest jeszcze znana, ale i tak mamy już całkiem sporo informacji. Telefon został dostrzeżony niedawno w bazie Geekbench. Stąd wiemy, że ma procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Czip jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, ale spodziewajmy się też wersji z 12 GB. Na dane zostanie pewnie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca.

Nowy smartfon ma dostać aparat fotograficzny z trzema sensorami 50 MP. Na obudowie jest informacja o „LEICA VARIO-SUMMILUX 1:6.3-2.2/15-60 ASPH”. Główny obiektyw ma więc światło przysłony f/1.63, a ultraszerokokątny f/2.2. Całość uzupełni teleobiektyw 60 mm, co pozwala przypuszczać, że zoom będzie na poziomie 2.2x. Przednia kamera do selfie również ma pozwolić robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.

Pod obudową Xiaomi CIVI 5 Pro znajdzie się też bateria o pojemności 6000 mAh, a więc znacznie większa względem poprzednika. Wspiera ona ładowarki o mocy 67 W. Ekran to wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci HyperOS 2. Na więcej szczegółów musimy poczekać do premiery, ale ta jest blisko.

