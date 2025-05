One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy A54. Aktualizacja już jest

One UI 7 i Android 15 trafiają na kolejnego średniaka. Tym razem jest to smartfon Samsung Galaxy A54, który debiutował na rynku w 2023 r. Telefon dostaje uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7 na razie w jednym kraju. Ponadto wiemy, że Samsung Galaxy A54 otrzyma w przyszłości jeszcze dwie duże aktualizacje.

One UI 7 i Android 15 sukcesywnie trafiają na kolejne smartfony. Niedawno aktualizacja została udostępniona na pierwsze średniaki i wśród był m.in. model A35. Teraz uaktualnienie trafia na inny popularny telefon marki. Jest nim Samsung Galaxy A54, który cieszył się swego czasu dużą popularnością także w Polsce.

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54 to popularny średniak sprzed dwóch lat, który właśnie zaczął dostawać aktualizację do systemu Android 15 z nakładką One UI 7. W pierwszej kolejności oprogramowanie zostało udostępnione dla telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Tak było również w przypadku innych modeli.

Aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 wprowadzana jest wraz z firmware kończącym się ciągiem znaków DYD7. Oprogramowanie dystrybuowane drogą OTA waży około 3375 MB. Warto dodać, że software zawiera kwietniowe poprawki bezpieczeństwa, a więc nie te najnowsze, które pochodzą z maja.

Kiedy uaktualnienie pojawi się na tym telefonie z polskiej dystrybucji? Można się spodziewać, że potrwa to maksymalnie kilka dni względem premiery na rynku koreańskim. Dokładny termin nie jest jednak znany. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać aktualizacji.

Warto dodać, że Samsung Galaxy A54 zadebiutował w 2023 r. i wtedy producent obiecał dla tego telefonu cztery lata podstawowego wsparcia w postaci dużych aktualizacji. Na razie telefon otrzymał dwie. To oznacza, że dostanie jeszcze uaktualnienie do Androida 16 i 17 z One UI 8 oraz 9. Potem będzie otrzymywać (przez kolejne dwa lata) poprawki bezpieczeństwa.

Lista średniaków Samsunga z aktualizacją do Androida 15 z One UI 7

Samsung nadal każe czekać wielu użytkownikom własnych telefonów na Androida 15. Aktualizacja One UI 7 trafiła już na wszystkie wspierane flagowce, co zwieńczono na serii S21. Jednak w przypadku tańszych urządzeń wiele sprzętów nadal czeka. Poniżej lista smartfonów z niższej półki cenowej, która mają dostać oprogramowanie.

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53 5G

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33 5G

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A15

Galaxy A14 5G

Galaxy A14

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy A05

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy M05

Galaxy M14 5G

Galaxy M14

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F23

Galaxy F15

Galaxy F14 5G

Spodziewajmy się, że proces aktualizacji do Androida 15 zostanie ukończony w czerwcu. Wtedy wszystkie smartfony z obiecanym One UI 7 powinny otrzymać uaktualnienie.

