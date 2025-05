Nothing Phone 3. Cena smartfona będzie wyższa

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w okolicy połowy 2025 r. Carl Pei zabrał głos w trakcie Android Show i nawet pokazał się na filmie z nadchodzącym telefonem. Niestety, przy okazji ujawnił, że cena Nothing Phone 3 będzie wyższa od poprzednika, ale smartfon ma być znacznie lepszy.

Nothing Phone 3 to nowy smartfon marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Ma to nastąpić w lipcu 2025 r. Tymczasem założyciel firmy, Carl Pei pojawił się na Android Show, gdzie Google zaprezentowało nowości dla własnego ekosystemu. W trakcie wystąpienia przekazał pewne informacje związane z ceną telefonu i tutaj dobrych wieści nie ma.

Cena Nothing Phone 3 wyższa od poprzedniego smartfona

W trakcie prezentacji na Android Show Carl Pei pojawił się z Nothing Phone 3 w ręku. Jednak na filmie niewiele widać. Wynika to z faktu, że smartfon został celowo rozmazany. Tak więc jego design nadal pozostaje tajemnicą. Założyciel firmy przekazał jednak pewne ważne informacje.

Cena Nothing Phone 3 będzie wyższa od poprzednika. Carl Pei ujawnił, że nowy smartfon ma kosztować około 800 funtów brytyjskich, czyli ponad 4 tys. złotych. To blisko 200 funtów więcej względem modelu sprzed dwóch lat. Skąd tak duża podwyżka?

Carl Pei tłumaczy to licznymi udoskonaleniami, które wprowadzi nowy smartfon. Zostaną użyte materiały klasy premium, lepsze podzespoły, a oprogramowanie będzie bardziej zaawansowane.

To nasz prawdziwy flagowy smartfon — powiedział Carl Pei podczas wystąpienia na Android Show.

Już wcześniej pojawiały się informacje, że Nothing Phone 3 będzie flagowcem. Co za tym idzie, jego cena musi to odzwierciedlać. Materiał udostępniony w ramach Android Show możecie obejrzeć wyżej.

Premiera Nothing Phone 3 lipcu 2025 roku

Carl Pei jakiś czas temu zabrał głos w sprawie premiery Nothing Phone 3 i przekazał, że nowy smartfon ma zadebiutować w trzecim kwartale. Dokładnego terminu nie ujawnił, ale wiele wskazuje na to, że prezentacja telefonu odbędzie się w lipcu 2025 r. Poprzednik również debiutował w tym samym miesiącu, ale było to dwa lata temu.

Kompletna specyfikacja techniczna Nothing Phone 3 nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się licznych ulepszeń względem poprzednika. Aparat fotograficzny zapewne otrzyma trzy obiektywy i jeden z nich będzie teleobiektywem peryskopowym. Czy pod obudową znajdzie się Snapdragon 8 Elite, czy ostatni procesor Qualcomma dla flagowców? O tym przekonamy się w niedługim czasie.

Nowy smartfon powinien również dostać liczne funkcje oparte na sztucznej inteligencji, co firma zapowiadała już w zeszłym roku. Spodziewajmy się, że rozwiązania oparte na AI w nadchodzącym telefonie odegrają dużą rolę.

