Sony Xperia 1 VII z premierą. Cena i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Sony Xperia 1 VII to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon jest konkretny i ma zaawansowany aparat fotograficzny. Cena Sony Xperia 1 VII jest wysoka, ale smartfon nadrabia to specyfikacją techniczną, która jest z wyższej półki. Kiedy urządzenie pojawi się w Polsce?

Sony Xperia 1 VII to nowy smartfon, który w ostatnich tygodniach pojawiał się w wielu przeciekach. Za nami premiera, która odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna telefonu, który kupimy niedługo w Polsce? Rzućmy sobie na to okiem.

Cena Sony Xperia 1 VII i kiedy nowy smartfon w Polsce

Premiera Sony Xperia 1 VII odbyła się w ujęciu globalnym, ale nowy smartfon pojawi się na rynku w Europie dopiero latem 2025 r. W wybranych krajach trwa przedsprzedaż. Cena to 1499 euro, czyli ponad 6,3 tys. złotych i podobnej kwoty spodziewajmy się w Polsce.

Telefon ma zacząć trafiać na europejskie rynki od 4 czerwca, ale w kraju możemy poczekać trochę dłużej. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne. Są to czarny, ciemnoróżowy oraz „zieleń mchu”. Poniżej wideo dotyczące premiery telefonu.

Sony Xperia 1 VII to drogi smartfon z półki premium, który to jednak może pochwalić się różnymi ciekawymi rozwiązaniami producenta. Kamera powstała we współpracy z działem aparatów Alpha. Natomiast wyświetlacz oferują jakość z telewizorów Bravia i nie zabrakło też wysokiej klasy dźwięku z urządzeń Walkman.

Specyfikacja techniczna smartfona Sony Xperia 1 VII

Smartfon Sony Xperia 1 VII to mocny flagowiec. Ekran to 6,5-calowy wyświetlacz OLED-owy ze wsparciem dla HDR o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2. Za komunikację bezprzewodową odpowiada Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0.

Pod obudową znajduje się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla flagowców. Jest on wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca (UFS 4.0). Co istotne, można je rozbudować z użyciem kart microSDXC o pojemności do 2 TB. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie USB PD o mocy 30 W. Nie zabrakło też wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych zgodnych z Qi. Urządzenie ma klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm, które obecnie w tej półce cenowej jest rzadkością.

Aparat fotograficzny modelu Sony Xperia 1 VII ma trzy obiektywy. Główny połączono z 48-megapikselowym sensorem Exmor T for mobile. Ultraszerokokątny również współpracuje z 48-megapikselowym czujnikiem. Natomiast teleobiektyw działa w tandemie z 12-megapikselowym sensorem. Przednia kamera także robi zdjęcia w jakości do 12 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15.

