Samsung Galaxy S24 i S25 z majową aktualizacją. Kiedy beta One UI 8?

Samsung Galaxy S24 i S25 dostają nowe uaktualnienie. To majowa aktualizacja z poprawkami błędów. Tymczasem część użytkowników już wypatruje One UI 8 beta. Kiedy Samsung Galaxy S25 oraz S24 dostaną to oprogramowanie? Na program pilotażowy aktualizacji opartej na systemie Android 16 jeszcze trochę poczekamy.

Samsung Galaxy S24 i S25 to dwa ostatnie flagowce koreańskiej marki. Już za jakiś czas wybrani właściciele tych telefonów będą mogli wypróbować oprogramowanie One UI 8 w wersji beta. Tymczasem urządzenia dostają inne uaktualnienie. To majowa aktualizacja z aktualnymi poprawkami bezpieczeństwa.

Majowa aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S24 i S25

Samsung Galaxy S25 to pierwszy smartfon, który dostał majową aktualizację dla One UI 7. Jej dystrybucja rozpoczęła się w zeszłym tygodniu od telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Uaktualnienie wprowadziło firmware kończący się ciągiem znaków AYDF.

Majowa aktualizacja zaczęła trafiać także na smartfony z serii Samsung Galaxy S24. W tym przypadku uaktualnienie ma firmware kończący się ciągiem znaków BYDF i jego dystrybucja również rozpoczęła się od Korei Południowej. Patch trafia też na modele Z Fold 6 i Z Flip 6. Spodziewajmy się, że na dniach oprogramowanie będzie można pobierać na telefonach z europejskiej dystrybucji.

Wiemy, że majowa aktualizacja zawiera kilkadziesiąt patchy bezpieczeństwa dla Androida, które zaaplikowało Google. W zasadzie wszystkie z nich mają wysoki status zagrożenia i jest ich kilkadziesiąt. Samsung również wprowadził poprawki specyficzne dla własnego oprogramowania. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że w tym miesiącu usunięto 20 różnych podatności.

Kiedy One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S25 i S24

Wiele osób już teraz wypatruje kolejnej dużej aktualizacji. Mowa oczywiście o One UI 8, czyli nowej nakładce marki, która oparta jest na systemie Android 16. Jak dobrze wiemy, prace nad nią rozpoczęto kilka miesięcy temu i jej wczesne wersje już krążą po sieci. Dzięki temu poznaliśmy część z planowanych nowości.

Pewne plotki sugerują, że program pilotażowy One UI 8 beta zostanie uruchomiony nawet jeszcze w tym kwartale 2025 r. Na przykład w czerwcu. W pierwszej kolejności nowe oprogramowanie będą mogli przetestować właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy S25. Z czasem firma da taką możliwość też użytkownikom modeli Z Fold 6, Z Flip 6 oraz S24.

Firma chce podczas aktualizacji do Androida 16 uniknąć opóźnień, z którymi borykano się przy okazji nakładki One UI 7. Prace nad nią przeciągały się w czasie i to sprawiło, że uaktualnienie zaczęto udostępniać dopiero od kwietnia, gdzie też nie obyło się bez pewnych problemów. Spodziewamy się, że tym razem będzie znacznie lepiej.

