OnePlus 14 otrzyma ważne zmiany. Nowy smartfon z mocną specyfikacją

OnePlus 14 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2025 r. Co ze specyfikacją techniczną telefonu? Ta ma być bardzo mocna i dowiadujemy się, że urządzenie otrzyma ważne zmiany. Flagowiec OnePlus 14 otrzyma ekran z technologią LIPO oraz aparat z trzema 50-megapikselowymi sensorami.

OnePlus 14 to nowy smartfon, którego premiera nie odbędzie się na dniach. Telefon ma zadebiutować dopiero w drugiej połowie 2025 r. i będzie to jedno z pierwszych urządzeń z czipem Snapdragon 8 Elite 2. W sieci pojawiły się informacje związane ze specyfikacją techniczną flagowca i wskazują na to, że będzie ona naprawdę mocna.

Specyfikacja techniczna modelu OnePlus 14 obejmie ważne zmiany

OnePlus 14 to mocny flagowiec. Informacje związane z jego specyfikacją techniczną ujawnił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Czego się dowiadujemy? W drodze są ważne zmiany obejmujące m.in. ekran telefonu.

Nowy smartfon ma otrzymać wyświetlacz z technologią LIPO. To sprawi, że ramki ekranu staną się znacznie cieńsze i będą przypominały nam to, co znamy już z iPhone’ów Pro. Rozwiązanie to umożliwia kompaktowy układ obwodów wyświetlacza i sterownika, co przyczynia się do schludniejszego wyglądu krawędzi. Ponadto można liczyć na lepszą responsywność w trakcie użytkowania.

OnePlus 14 otrzyma także nowy procesor Qualcomma dla flagowców. Mowa oczywiście o czipie Snapdragon 8 Elite 2. Zapowiedź układu powinna odbyć się wczesną jesienią. Potem zacznie on trafiać do pierwszych telefonów.

Ponadto nowy smartfon ma dostać potrójny aparat fotograficzny. Wszystkie trzy obiektywy mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Jeden z nich to kamera peryskopowa, która ma zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu. Więcej szczegółów nie podano.

Nowy smartfon OnePlus 14 jeszcze w 2025 roku

Smartfon OnePlus 14 zadebiutuje w drugiej połowie 2025 r. i wiemy, że będzie jednym z pierwszych modeli na rynku z czipem Snapdragon 8 Elite 2. Co wcale nie oznacza, że prędko kupimy go w Polsce. Najpierw flagowiec zostanie wprowadzony do oferty w Chinach i pewnie nastąpi to jeszcze w październiku. W Europie poczekamy dłużej.

Premiera modeli 13 i 13T odbyła się w Polsce dopiero na początku stycznia. Podejrzewamy, że w przypadku kolejnego flagowca marki może być podobnie. To oznacza, że w Europie nowy smartfon zadebiutuje dopiero na początku 2026 r., co warto mieć na uwadze.

Na razie nie wiadomo, czy wraz z OnePlus 14 czekają nas większe zmiany obejmujące design smartfona. Nie można tego wykluczyć, ale sam projekt telefonu owiany jest na razie tajemnicą. Więcej szczegółów, w tym związanych ze specyfikacją techniczną, poznamy bliżej rynkowej premiery, czyli za kilka miesięcy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło