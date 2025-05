Xiaomi Box 5 Max. Nowa przystawka TV z dobrą ceną

Xiaomi Box 5 Max to nowa przystawka TV, która debiutuje wraz z tańszym modelem. Urządzenie pozwala zwiększyć możliwości starego telewizora za niewielką cenę. Specyfikacja techniczna Xiaomi Box 5 Max obejmuje m.in. 4-rdzeniowy procesor oraz 4 GB pamięci RAM. Znajdziemy tu też wsparcie dla Dolby Vision i Atmos.

Xiaomi Box 5 Max to nowa przystawka TV, która pojawia się w ofercie marki. Urządzenie nie wnosi przełomu względem poprzedniej generacji, ale pojawiają się pewne udoskonalenia i te sprawiają, że nowy model jest warty uwagi. Zobaczmy, jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna gadżetu.

Cena Xiaomi Box 5 Max atrakcyjna

Cena Xiaomi Box 5 Max nie jest wygórowana. Urządzenie w Chinach wyceniono na 499 juanów, co daje nam równowartość 260 złotych. Do wyboru jest tylko jeden wariant kolorystyczny obudowy i jest nim czarny. Co ciekawe, dla mniej wymagających użytkowników producent przygotował jeszcze tańszy model.

W ofercie pojawia się także Xiaomi Box 5 bez dopisku Max w nazwie. O różnicach za chwilę, ale w tym przypadku cena jest jeszcze niższa, bo została ustalona na zaledwie 299 juanów (ok. 155 złotych). Jest więc naprawdę tanio.

Urządzenia można na razie zamawiać w Chinach, gdzie trwa przedsprzedaż. Rynkowy debiut zaplanowano na 15 maja i wtedy nowa przystawka TV pojawi się w sklepach. Na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach. Nie wiadomo, czy i kiedy sprzęt trafi do Polski. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że producent przygotował materiały prasowe w języku angielskim, to można się spodziewać, że premiera w pozostałych krajach jest brana pod uwagę.

Specyfikacja techniczna przystawki TV Xiaomi Box 5 Max

Xiaomi Box 5 Max ma procesor składający się z czterech rdzeni CPU Cortex-A55. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G310 V2. Czip jest wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Za łączność bezprzewodową odpowiada tu dwuzakresowe Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2.

Nowa przystawka TV wspiera obraz w rozdzielczości 4K (z silnikiem AI-SR) i obsługuje Dolby Vision (HDR10 brak). Ponadto producent chwali się dźwiękiem przestrzennym Dolby Vision oraz DTS:X i wielokanałowym audio w systemie 7.1.4. Są też porty USB i HDMI, ale ich dokładnych wersji nie sprecyzowano. W zestawie jest pilot zdalnego sterowania, który do przesyłania obrazu wykorzystuje NFC. Umożliwia to szybkie współdzielenie treści na smartfony.

Tańsza wersja Xiaomi Box 5 różni się względem modelu Max przede wszystkim mniejszą pamięcią. Producent umieścił tu tylko 2 GB RAM-u oraz 32 GB miejsca na dane. Pozostałe funkcje są dostępne, co z pewnością jest ukłonem w stronę użytkowników. Urządzenie ma wymiary 97 × 97,1 × 17 mm i waży 91,6 g. W zestawie znajduje się dedykowany zasilacz.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Xiaomi