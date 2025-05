Nothing Phone 3 coraz bliżej. Jest pierwszy teaser smartfona

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera zbliża się coraz większymi krokami. Powinno to nastąpić w okolicy połowy 2025 r. Tymczasem producent udostępnił pierwszy teaser. Ten może być nieco rozczarowujący, ale w ten sposób marka potwierdza, że premiera telefonu Nothing Phone 3 musi być nieodległa.

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, na którego debiut producent każe nam naprawdę długo czekać. W zeszłym roku potwierdzono, że premiera odbędzie się dopiero w 2025 r. Niedawno rąbka tajemnicy o planach marki ujawnił Carl Pei. Teraz udostępniono pierwszy teaser, ale nie liczcie na zbyt wiele.

Pierwszy teaser Nothing Phone 3 potwierdza nadchodzącą premierę

Firma na własnych kontach w mediach społecznościowych udostępniła w tym tygodniu dwa wpisy. 7 maja była to po prostu emotka telefonu. W kolejnym poście (który pojawił się dzień później) było to po prostu „3”. W ten sposób marka daje nam jasno do zrozumienia, że Nothing Phone 3 zbliża się wielkimi krokami i jego premiera jest nieodległa.

Kiedy Nothing Phone 3 pojawi się w ofercie marki? Z informacji przekazanych kilka tygodni temu przez Carla Peia wynika, że nastąpi to w trzecim kwartale 2025 r. Prawdopodobnie w lipcu, a więc po dwóch latach od poprzednika.

Nowy smartfon skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Jego design owiany jest tajemnicą, ale z pewnością powinniśmy spodziewać się licznych zmian. Aparat fotograficzny i glyph zostaną przeprojektowane. Kamera zapewne otrzyma trzy obiektywy, w tym teleobiektyw peryskopowy, który pojawił się już w modelu 3a Pro. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać.

Nowy smartfon Nothing Phone 3 ma być flagowcem

Marka już wcześniej deklarowała, że czas oczekiwania na Nothing Phone 3 zostanie wynagrodzony. Nowy smartfon ma być flagowcem, a więc spodziewajmy się urządzenia z wyższej półki. To oczywiście sprawi, że cena będzie wyższa, ale powinna to nadrabiać specyfikacja techniczna, która zapewne będzie bardzo mocna.

Nie ma pewności, że pod obudową smartfona Nothing Phone 3 znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, ale jest to prawdopodobne. W ten sposób nowy telefon byłby w stanie konkurować o klientów z droższymi urządzeniami z półki premium innych marek, a będzie miał czym. Wszak przede wszystkim pojawi się nietuzinkowa obudowa, która przykuwa wzrok.

W zeszłym roku deklarowano, że firma poszukuje także nowych obszarów do wykorzystania sztucznej inteligencji. Tak więc w nowym smartfonie dużą rolę mogą odegrać funkcje oparte na AI. Możemy się spodziewać, że najbliższe tygodnie przyniosą nam więcej szczegółów. Producent zapewne zacznie niedługo ujawniać w mediach społecznościowych kolejne informacje.

