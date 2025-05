OnePlus 13s blisko. Kiedy premiera nowego smartfona?

OnePlus 13s to nowy smartfon marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy zadebiutuje to urządzenie i co o nim wiadomo? Debiut jest blisko, ale OnePlus 13s nie jest zupełnie nowym urządzeniem. Tak naprawdę to przebrandowany model 13t, który poza chińskim rynkiem będzie dostępny pod inną nazwą.