One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S25 Ultra. Kiedy aktualizacja?

One UI 8 beta z systemem Android 15 zbliża się wielkimi krokami. Świadczy o tym pierwszy build oprogramowania dla smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra. Kiedy rozpoczną się testy i poglądowa aktualizacja One UI 8 beta trafi w ręce użytkowników? Wygląda na to, że Samsung chce uruchomić program pilotażowy już wkrótce.

One UI 8 beta to poglądowa wersja nowej nakładki opartej na systemie Android 16, której program pilotażowy zbliża się wielkimi krokami. Wśród pierwszych telefonów, których właściciele będą mogli wypróbować sami to oprogramowanie, jest Samsung Galaxy S25 Ultra. Testowa aktualizacja musi być naprawdę nieodległa. Skąd to wiemy?

Build One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S25 Ultra na serwerach

Nowe szczegóły o One UI 8 beta przynosi nam Tarun Vats. Leaker dostrzegł pierwsze testowe wydanie oprogramowania z tej gałęzi dla smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra na serwerach producenta. Software oznaczony jest ciągiem znaków S938BXXU3ZYEA/S938BOXM3ZYEA/S938BXXU3BYEA.

To oznacza, że Samsung prowadzi już intensywne testy uaktualnienia do Androida 16 z nową nakładką, co zresztą wiemy nie od dziś. Firma rozpoczęła prace nad aktualizacją już kilka miesięcy temu. Dlaczego tak wcześnie? Związane jest to ze zmianami w harmonogramie wydawniczym platformy Google, ale też chęcią uniknięcia potknięć, z którymi spotkano się przy okazji ostatniej wersji z numerkiem 7.

Oczywiście pojawienie się pierwszej testowej kompilacji One UI 8 beta dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra wcale nie oznacza, że program pilotażowy ruszy na dniach. Spodziewajmy się, że nastąpi to w ciągu najbliższych tygodni. Pewne głosy sugerują, że stanie się to jeszcze w tym kwartale 2025 r. i mówi się o czerwcu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w niedługim czasie.

Aktualizacja One UI 8 beta najpierw dla serii Samsung Galaxy S25

Smartfony Samsung Galaxy S25 będą pierwszymi, których użytkownicy skorzystają z okazji wypróbowania One UI 8 beta na własnych telefonach. Co ciekawe, może to nastąpić jeszcze przed premierą sfinalizowanego oprogramowania, którego spodziewamy się wraz ze składakami Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Te modele mają zadebiutować w lipcu i będą już pracować pod kontrolą Androida 16 zaraz po wyjęciu z pudełek.

Oczywiście później do programu pilotażowego dołączą kolejne smartfony. Spodziewajmy się, że po serii Samsung Galaxy S25 będą to modele S24 oraz składaki Z Fold 6 i Z Flip 6. Możliwe, że załapią się też jakieś średniaki. Na przykład A56 5G.

Beta testy Androida 16 z nakładką One UI 8 potrwają pewnie co najmniej kilka tygodni. Jeśli nie będą się przeciągały w czasie, to istnieje szansa, że sfinalizowana aktualizacja zacznie być udostępniana jeszcze latem 2025 r. Lista smartfonów w kolejce po to uaktualnienie jest długa.

