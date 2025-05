One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy A35. Co z aktualizacją na A55?

One UI 7 i Android 15 trafiają na kolejne smartfony. Tym razem są to modele Samsung Galaxy A35 i S21 FE. Co z aktualizacją dla telefonu Samsung Galaxy A56? To urządzenie również otrzyma Androida 15 z nakładką One UI 7 na dniach. Skąd to wiemy? Uaktualnienie trafiło już na jego koreańskiego odpowiednika.

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, która systematycznie trafia na kolejne telefony. Na liście sprzętów z uaktualnieniem jest już sporo smartfonów. Co z modelami Samsung Galaxy A35, S21 FE oraz A55? Mamy dobre wieści, bo w przypadku tych urządzeń proces również się rozpoczął.

Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy A35 i S21 FE

Koreańczycy udostępniają uaktualnienie na kolejne telefony. Aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 trafiła na modele Samsung Galaxy A35 i S21 FE. Poniekąd także na A55, ale nie do końca, o czym za chwilę.

Samsung Galaxy A35 dostaje aktualizację do systemu Android 15 z nakładką One UI 7 wraz z uaktualnieniem firmware kończącym się ciągiem znaków BYDD/BYD9. Dystrybucja oprogramowania rozpoczęła się od rodzimego rynku producenta, czyli urządzeń pochodzących ze sprzedaży w Korei Południowej. W niedługim czasie powinno być udostępniane także w innych krajach.

Natomiast aktualizacja dla smartfona Samsung Galaxy S21 FE jest dosyć niespodziewana, ale w tym przypadku proces również ruszył. Na pierwszy ogień poszły urządzenia pochodzące z wietnamskiej dystrybucji. Software oznaczony jest ciągiem znaków G990EXXUDGYD4/G990EOLMDGYD5/G990EXXUDGYD2.

Kiedy aktualizacja Androida 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy A55

W Polsce nadal czekamy i z pewnością dotyczy to także właścicieli popularnego średniaka, czyli modelu Samsung Galaxy A55. Jak dobrze wiemy, ten telefon jako jedyny z tańszych załapał się do programu pilotażowego Androida 15 z nakładką One UI 7. Jednak proces udostępniania sfinalizowanej aktualizacji nadal się nie rozpoczął.

Na razie właściciele smartfona Samsung Galaxy A55 nadal czekają, ale dobre wieści są takie, że na początku tygodnia aktualizacja trafiła na model Quantum 5, który w rzeczywistości jest odpowiednikiem tego telefonu na rynku koreańskim. To pozwala nam przypuszczać, że wkrótce uaktualnienie pojawi się na urządzeniach z europejskiej dystrybucji, a więc również w Polsce. Pewnie nastąpi to w ciągu najbliższych dni.

Aktualizacja do Androida 15 z One UI 7 była solą w oku producenta i testy oprogramowania mocno przeciągały się w czasie. Dystrybucja uaktualnienia rozpoczęła się dopiero na początku kwietnia i w pierwszej kolejności załapali się właściciele serii S24. Potem software zaczął być udostępniany także na pozostałe flagowce z kilku ostatnich lat. Tymczasem w drodze jest nakładka z numerkiem 8.

