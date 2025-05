Sony Xperia 1 VII z datą premiery. Kiedy nowy smartfon w Polsce?

Sony Xperia 1 VII to flagowiec, który zadebiutuje jeszcze w tym kwartale 2025 r. Została podana data premiery. Jednak dotyczy ona jednego rynku. Kiedy nowy smartfon pojawi się w Polsce? Na europejską dostępność modelu Sony Xperia 1 VII poczekamy dłużej. Plotki mówią o tym, że nastąpi to latem obecnego roku.

Sony Xperia 1 VII to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Niedawno pozował na zdjęciach. Co z datą premiery, która z pewnością zbliża się wielkimi krokami? W sieci pojawiły się nowe informacje na ten temat. Wygląda na to, że w Polsce na to urządzenie trochę sobie jeszcze poczekamy.

Data premiery Sony Xperia 1 VII ujawniona

Datą premiery telefonu Sony Xperia 1 VII jest 15 maja. To oznacza, że nowy smartfon zadebiutuje po roku od poprzednika, który również został zaprezentowany w połowie drugiego kwartału. Termin ten dotyczy jednak tylko jednego rynku i jest nim rodzimy kraj producenta, czyli Japonia. Kiedy to urządzenie zobaczymy w Polsce?

Z informacji przekazanych przez serwis źródłowy wynika, że Sony Xperia 1 VII pojawi się na innych rynkach poza Japonią, a więc zapewne też w Polsce, dopiero na początku trzeciego kwartału 2025 r. Ma to nastąpić w lipcu. To oznacza, że w Europie nowy smartfon zostanie wprowadzony z kilkutygodniowym poślizgiem, co warto mieć na uwadze.

Na temat nowego flagowca marki wiadomo już całkiem sporo. Design będzie bardzo zbliżony do poprzednika. Specyfikacja techniczna przedostała się do sieci już wcześniej. Co wiemy o nowym smartfonie?

Polska cena Sony Xperia 1 VII będzie wysoka

Wiemy, że Sony Xperia 1 VII na rynkach poza Japonią ma zadebiutować w kwotach zaczynających się od 1399 dolarów. Nowy smartfon będzie więc drogi. Cena w Polsce pewnie wyniesie około 6 tys. złotych, co z pewnością warto mieć na uwadze.

Telefon ma 6,5-calowy ekran OLED-owy wysokiej klasy o dużej rozdzielczości oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pod obudową znajdzie się najnowszy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli procesor Snapdragon 8 Elite. Będzie on wspomagany przez co najmniej 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 GB lub więcej miejsca.

Aparat fotograficzny Sony Xperia 1 VII składa się z trzech obiektywów umieszczonych na garbie w kształcie pastylki. Główny ma współpracować z 48-megapikselowym sensorem. Natomiast kamery ultraszerokokątna i teleobiektyw peryskopowy zostaną połączone z 12-megapikselowymi czujnikami. Energię dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh.

Nowy smartfon ma wyróżniać się również klasycznym złączem audio, co w telefonach z półki premium jest obecnie prawdziwą rzadkością. Spodziewajmy się też wysokiej klasy głośników. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15.

źródło: Sumahodigest