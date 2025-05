Samsung Galaxy Z Fold 7. Najcieńszy składany smartfon świata

Samsung Galaxy Z Fold 7 to telefon, który ustanowi na rynku nowy rekord. Będzie to najcieńszy składany smartfon świata, co potwierdza sprawdzone w przeszłości źródło. Rozłożona konstrukcja będzie cieńsza od 4 mm. Premiera smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7 ma odbyć się na początku trzeciego kwartału 2025 r.

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Model jest w ogniu przecieków, bo je premiera ma odbyć się już w przyszłym kwartale. Tymczasem nowe informacje na temat tego urządzenia ujawnił leaker Ice Universe. Jeśli plotki są prawdziwe, to będzie to najcieńszy tego typu telefon świata.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 najcieńszy na świecie

Samsung Galaxy Z Fold 7 będzie bardzo cienkim telefonem. Już wcześniej pojawiały się plotki, jakoby Koreańczycy dążyli do odchudzenia konstrukcji. Tak też będzie, co dziś potwierdził leaker Ice Universe. Stwierdził, że będzie to najcieńszy składany smartfon świata.

Źródło informacji przekazało, że Samsung Galaxy Z Fold 7 ustanowi na rynku składanych smartfonów nowe rekordy. Po rozłożeniu obudowa ma być gruba na zaledwie 3,9 mm. Po złożeniu konstrukcja ma mieć tylko 8,9 mm. Obecnie tym tytułem może pochwalić się model Oppo Find N5 o grubości 8,93 mm (4,21 mm rozłożony).

Nowy składany smartfon marki Samsung pobije więc konkurenta zaledwie o włos. Co nie zmienia faktu, że w ten sposób padnie nowy rekord. Przy okazji dowiadujemy się, że mimo odchudzenia konstrukcji nie ucierpi bateria. Jej pojemność nie ulegnie zmianie względem poprzednika i nadal ma to być 4400 mAh. Inaczej będzie w przypadku Z Flipa 7, gdzie zostanie ona zwiększona do 4300 mAh.

Premiera Samsung Galaxy Z Fold 7 w lipcu 2025 roku

Dokładna data debiutu nowych telefonów Koreańczyków nie jest na razie znana, ale powinno to nastąpić w lipcu 2025 r. Wiemy, że ma to zbiec się z premierą oprogramowania One UI 8, nad którym producent już ciężko pracuje. Samsung Galaxy Z Fold 7 i Flip 7 mają być pierwszymi modelami z Androidem 16. Potem ruszą testy wersji beta aktualizacji na starsze modele.

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, który będzie cienki, ale i tak ma wyróżniać się licznymi udoskonaleniami względem poprzednika. Otrzyma nieco większe ekrany, a pod obudową znajdzie się mocny czip Snapdragon 8 Elite. Ponadto ma dostać do 16 GB pamięci operacyjnej RAM.

Spodziewamy się również udoskonalonego aparatu fotograficznego. Pewne przecieki wskazują na wymianę głównego sensora z 50-megapikselowego na 200-megapikselowy, który znamy już z serii S Ultra. Niestety zabraknie integracji z piórkiem S Pen, na co czeka wiele osób. Ponadto ten element czekają zmiany, które nie wszystkim muszą się spodobać.

