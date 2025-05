Now Bar z One UI 8 stanie się użyteczny. Samsung szykuje nowości

Now Bar w One UI 8 ma otrzymać nowe funkcje. Jedna z najciekawszych nowości z ostatniej aktualizacji oprogramowania na smartfony marki Samsung stanie się w ten sposób bardziej użyteczna. Firma z myślą o One UI 8 przygotowuje nowe opcje dla paska Now Bar, które mamy okazję zobaczyć już teraz. Co nowego się pojawi?

One UI 8 to duża aktualizacja oprogramowania oparta na systemie Android 16. Samsung już nad nią pracuje i spodziewajmy się nowości obejmujących różne obszary nakładki. W tym paska Now Bar, który jest jednym z najciekawszych elementów ostatniego uaktualnienia z numerkiem 7. Wiele wskazuje na to, że zostaną dodane nowe funkcje, które powinny przypaść do gustu użytkownikom.

Samsung szykuje nowości dla Now Bar z One UI 8

Nakładka One UI 8 jest obecnie w ogniu przecieków, choć jeszcze nie została udostępniona w wersji beta. To ma nastąpić latem. Tymczasem poznajemy kolejne nowe funkcje, które Samsung przygotowuje z myślą o nadchodzącym oprogramowaniu. Tym razem dotyczą paska Now Bar.

Zacznijmy od tego, że pasek Now Bar to z pewnością jedna z najciekawszych nowości nakładki One UI 7. Spora część użytkowników twierdzi jednak, że jest to funkcja wzorowana na dynamicznej wyspie z iPhone’ów, która ponadto znajduje się w gorszym miejscu. Poza tym ciągle brakuje integracji z popularnymi aplikacjami firm trzecich.

Wraz z aktualizacją One UI 8 ten element oprogramowania stanie się bardziej użyteczny. Samsung szykuje kilka nowości, które nie zostały dochowane w tajemnicy. Pierwsza nowa funkcja to aktywne połączenia telefoniczne, gdzie wyświetlany jest czas trwania rozmowy i informacje o kontakcie. Druga opcja dotyczy trybu nie przeszkadzać, ale w tym przypadku nie wiadomo, czy jest to opcja interaktywna.

źródło: X/@Topraks9plus

Wielu użytkowników smartfonów marki Samsung liczy na to, że Now Bar z czasem stanie się bardziej użyteczny. Nie tylko za sprawą integracji z aplikacjami innych firm, ale też poprzez rozbudowę funkcjonalności przez samego producenta. Tutaj wymienia się m.in. opcje oparte na sztucznej inteligencji, jak na przykład proponowanie list z muzyką czy wyświetlanie bardziej dopasowanej zawartości na podstawie aktywności.

Aktualizacja One UI 8 i Android 16 na smartfony Samsung latem

Samsung rozpoczął prace nad One UI 8 dosyć wcześnie, co jest związane też z samym harmonogramem wydawniczym Androida 16. Google przyspieszyło prace nad systemem i w ten sposób popchnęło w tym kierunku także producentów telefonów.

Jest duża szansa na to, że oprogramowanie będzie gotowe już w lipcu, a więc na premierę składanych smartfonów Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Potem rozpocznie się publiczny program pilotażowy aktualizacji na starsze telefony. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi na modele Samsung Galaxy S25.

