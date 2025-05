One UI 8 i nowy DeX. Samsung wykorzysta tryb desktopowy Androida 16

One UI 8 to duża aktualizacja na smartfony Samsung, która wprowadzi różne nowości. Wśród nich jest nowy DeX, który powinien bazować na rozwiązaniu Google z systemu Android 16. Jest nim tryb desktopowy będący częścią oprogramowania. Nowy DeX z One UI 8 powinien być oparty w dużym stopniu na tej funkcji.

One UI 8 to nowa nakładka firmy Samsung oparta na systemie Android 16, która wkrótce powinna zostać udostępniona w wersji beta. Spodziewamy się, że nastąpi to już wczesnym latem. Wśród nowości ma pojawić się nowy DeX. W sieci pojawiły się zrzuty ekranowe z tej funkcji, którą uruchomiono na smartfonie Galaxy S25 Ultra.

Nowy DeX z One UI 8 to tryb desktopowy z systemu Android 16

Wiemy nie od dziś, że Google szykuje nowy tryb desktopowy i istnieje duże prawdopodobieństwo, iż taka funkcja pojawi się już wraz z systemem Android 16. Prace nad tym rozwiązaniem trwają od kilku lat i zmierzają ku sfinalizowaniu. Nowy DeX z nakładki One UI 8 powinien być oparty na tej platformie w dużym stopniu.

Na koncie DevOfIpos w platformie X udostępniono zrzuty ekranowe, które prezentują nam nowy DeX z aktualizacji One UI 8. Deweloperzy uruchomili tryb desktopowy na smartfonie Samsung Galaxy S25 Ultra i podzielili się efektami własnej pracy. Przypomina to rozwiązanie, nad którym pracuje Google.







źródło: X/DevOfIpos

Android 16 również skrywa nowy tryb desktopowy, który niedawno też był obiektem przecieków. Odświeżony DeX firmy Samsung najpewniej bazuje na tej funkcji i projekcie zarządzania oknami. Możemy zobaczyć również przeprojektowane szybkie ustawienia czy pasek zadań połączony z szufladą aplikacji.

Zmiany z nakładki One UI 8 nie są rewolucyjne, ale wpasowują się w tryb desktopowy z Androida 16. Wygląda to ciekawie i z pewnością znajdzie się grupa użytkowników, która doceni przygotowywane nowości.

Samsung uruchomi beta testy One UI 8 latem

Koreańczycy mieli duże problemy z dostarczeniem ostatniej nakładki na czas. Wraz z One UI 8 bazującym na systemie Android 16 ma być inaczej. Samsung prawdopodobnie znowu będzie chciał pokazać konkurencji, jak szybko oraz sprawnie aktualizować własne sprzęty.

Samsung rozpoczął prace nad One UI 8 wcześnie. Jeszcze przed udostępnieniem sfinalizowanej aktualizacji do Androida 15 z nakładką z numerkiem 7. Potwierdza to wiele przecieków, a wczesne wersje alpha oprogramowania przedostały się do sieci. W ten sposób poznajemy coraz więcej z planowanych przez producenta nowości.

Program pilotażowy wersji beta nowej nakładki można zostać uruchomiony już za kilka tygodni. Pewne źródła sugerują, że może to nastąpić jeszcze w czerwcu. W pierwszej kolejności Androida 16 wypróbują właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy S25. Sfinalizowana aktualizacja powinna być gotowa w okolicy sierpnia lub września.

