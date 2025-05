Samsung Galaxy S26 z czipem Exynos 2600. Może z wyjątkiem Ultra

Samsung Galaxy S26 to nowe smartfony, których premiera odbędzie się w 2026 r. Wygląda na to, że telefony na wybranych rynkach mogą dostać autorski czip Exynos 2600. Możliwe jednak, że zmiana ta nie obejmie modelu Samsung Galaxy S26 Ultra i ten smartfon wszędzie może być sprzedawany z układem Snapdragon 8 Elite 2.

Samsung Galaxy S26 to seria telefonów, która zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Powinno to nastąpić na początku 2026 r. Jakie procesory dostaną nowe smartfony? Czy ponownie będą to wyłącznie czipy dostarczone przez Qualcomma? Wygląda na to, że tym razem będzie inaczej.

Smartfony Samsung Galaxy S26 z układem Exynos 2600

W tym roku nowe smartfony koreańskiej marki otrzymały procesory Snapdragon 8 Elite i producent zrezygnował z implementacji własnych układów, co jednak przyniosło duże straty. Wraz z serią Samsung Galaxy S26 czeka nas sporo zmiana. Gigant bierze pod uwagę wykorzystanie autorskich czipów Exynos 2600.

To nie pierwszy raz, gdy pojawiają się raporty dotyczące wykorzystania procesorów Exynos 2600 w serii Samsung Galaxy S26. Nowe informacje wskazują na to, że autorskie procesory rzeczywiście mogą zagościć w telefonach Koreańczyków na 2026 r., ale nie na wszystkich rynkach, a jedynie wybranych. Oczywiście dotyczy to państw europejskich, gdzie te układy stosowano w przeszłości.

Samsung Galaxy S26 z autorskim procesorem Exynos 2600 może nie być dobrą wiadomością dla wszystkich, ale producent stara się ograniczyć koszty produkcji, a ceny narzucane przez Qualcomma z pewnością w tym nie pomagają. Nowy procesor ma powstawać w 2-nm litografii. W tej samej, co nadchodzący Snapdragon 8 Elite 2.

Samsung Galaxy S26 Ultra może dostać Snapdragona

W tym samym raporcie czytamy, że Koreańczycy mogą borykać się z pewnymi ograniczeniami w zakresie produkcji czipów w litografii 2 nm. Nieodpowiednie ilości mogą sprawić, że producent będzie musiał podejmować decyzje związane z umieszczaniem układów Exynos 2600 i Snapdragon 8 Elite 2 w nadchodzących flagowcach.

Jest więc możliwe, że w wyniku ograniczeń najdroższy Samsung Galaxy S26 Ultra jednak dostanie czip Snapdragon 8 Elite 2 na wszystkich rynkach, również w dystrybucji europejskiej. Natomiast dwa tańsze modele byłyby sprzedawane z Exynosami. Na taki zabieg zdecydowano się w przypadku serii S24. Jak będzie tym razem, to przekonamy się dopiero z czasem.

Rezygnacja z procesorów Exynos 2500 w całej serii S25 z obecnego roku doprowadziła dział Samsung LSI, który zaprojektował ten czip, do ogromnych strat. Koreańczycy zdecydowali się jedynie na układ Snapdragon 8 Elite dostarczone przez Qualcomma. Trafiły one do wszystkich telefonów na każdym rynku. To sprawiło, że wspomniany oddział mógł stracić nawet około 400 mln dolarów.

źródło: Sammobile