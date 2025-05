Oppo Reno 14 w benchmarku. Jest specyfikacja smartfona

Oppo Reno 14 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w tej połowie 2025 r. Tymczasem telefon dostrzeżono w bazie popularnego benchmarku. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Wcześniej Oppo Reno 14 lub jego wariant Pro mogliśmy zobaczyć na oficjalnych renderach prasowych.

Oppo Reno 14 i Pro to dwa smartfony, których premiera ma odbyć się w tym kwartale 2025 r. Nastąpi to prawdopodobnie jeszcze w maju. Telefony nie zostały dochowane w tajemnicy do debiutu. Najpierw mogliśmy zobaczyć rendery jednego z nich. Teraz urządzenie znaleziono w bazie popularnego benchmarku Geekbench.

Częściowa specyfikacja techniczna smartfona Oppo Reno 14

Smartfon Oppo Reno 14 (lub jego wariant Pro) został znaleziony w bazie Geekbench pod nazwą kodową PKZ110. Poznajemy nie tylko wydajność telefonu, ale również częściową specyfikację techniczną. Na razie informacji nie ma zbyt wiele, ale pewne szczegóły już są. Czego powinniśmy się spodziewać?

Testowany w Geekbench Oppo Reno 14 miał procesor MediaTek Dimensity 8400, który ma znaleźć się też w modelu OnePlus Nord CE5. Jest to SoC składający się z ośmiu rdzeni Cortex-A725, które tworzą trzy klastry. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G720 MC7. Układ wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej i są to kości LPDDR5x. Ponadto oferuje wsparcie dla Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.4.

Telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką ColorOS. Wiemy również, że smartfon ma metalową ramkę. Niedawno w sieci pojawiły się rendery, które ujawniły ciekawy design. Na grafikach mogliśmy zobaczyć tył obudowy z aparatem oraz rzut z boku.

Oppo Reno 14 ma przeprojektowany aparat fotograficzny, który składa się z trzech obiektywów umieszczonych na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Przypomina to rozwiązanie znane z iPhone’ów Pro. Jedna z kamer to teleobiektyw oferujący zoom 3.5x, który zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem. Główny współpracuje także z 50-megapikselowym czujnikiem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym.

Premiera Oppo Reno 14 i Pro jeszcze w tej połowie 2025 roku

Chińska marka odświeża telefony z tej serii dwa razy do roku. To oznacza, że smartfony Oppo Reno 14 i Pro powinny zostać wprowadzone do oferty jeszcze w tym kwartale 2025 r., bo poprzednia generacja debiutowała w listopadzie. Ceny nie są na razie znane.

Wiemy, że nowe smartfony mają dostać płaskie ekrany OLED-owe z odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz, metalowe ramki oraz obudowy, które zapewnią wodoszczelność na poziomie normy ochronnej IP69. Kompletne specyfikacje techniczne na razie nie przedostały się do sieci i na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Możemy jednak być pewni, że nastąpi to jeszcze przed planowaną premierą telefonów.

