One UI 8 beta. Kiedy Samsung uruchomi testy aktualizacji Android 16?

One UI 8 beta to poglądowa wersja nakładki firmy Samsung opartej na systemie Android 16. Kiedy firma uruchomi program pilotażowy i kto załapie się na testy? Właściciele nowszych telefonów marki Samsung mogą dostać testowe wydanie One UI 8 beta szybciej niż mogłoby się wydawać. Pilotaż może wystartować za kilka tygodni.

One UI 8 beta to poglądowa aktualizacja oprogramowania, której testy odbędą się przed udostępnieniem sfinalizowanego uaktualnienia do systemu Android 16 na urządzenia marki Samsung. Producent już pracuje nad nowym software. Pytanie tylko: kiedy rozpoczną się publiczne testy? Nowe informacje na ten temat ujawnił leaker Tarun Vats. Czego powinniśmy się spodziewać?

Kiedy testy One UI 8 beta na smartfonach marki Samsung

Vats, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu koreańskiej firmy, przekazał na własnym profilu informacje związane z uruchomieniem programu pilotażowego One UI 8 beta. Do niedawna sądzono, że producent rozpocznie testy latem. Na przykład w lipcu lub sierpniu 2025 r. Możliwe, że nastąpi to szybciej.

Źródło informacji twierdzi, że Samsung może uruchomić program beta testów nakładki One UI 8 z systemem Android 16 już w przyszłym miesiącu! Jak dobrze wiemy, w czerwcu Google ma udostępnić sfinalizowaną wersję nowego systemu operacyjnego, a więc teoretycznie jest na to szansa.

Pamiętajmy, że Koreańczycy nie czekają na sfinalizowanie prac nad systemem Android 16 przez Google i już od kilku miesięcy intensywnie szykują nową wersję nakładki. Potwierdzają to dotychczasowe wycieki One UI 8. Mogliśmy zobaczyć zdjęcia, a niektórym nawet udało się zainstalować nowe oprogramowanie i wypróbować je we wczesnej wersji alpha.

Aktualizacja do Androida 16 z One UI 8 na smartfony Samsung wcześniej

Samsung miał ogromne problemy z dostarczeniem aktualizacji do Androida 15 z One UI 7 na własne urządzenia. Proces uruchomiono dopiero w kwietniu, a beta testy rozpoczęły się cztery miesiące wcześniej. Prace nad oprogramowaniem przeciągały się w czasie i firma musiała zmienić harmonogram wydawniczy. Ponadto nadal pojawiają się głosy obejmujące pewne problemy.

Firma wraz z aktualizacją do Androida 16 chce uniknąć podobnej sytuacji. Dlatego prace nad One UI 8 przyspieszono i uruchomienie programu pilotażowego już w czerwcu wydaje się prawdopodobne, ale nie przesądzone, na co zwraca uwagę Vats. Dodaje, że może to jednak nastąpić trochę później.

W każdym razie One UI 8 beta w pierwszej kolejności trafi na smartfony Samsung Galaxy S25. Niedługo później poglądowa wersja nakładki powinna zostać udostępniona także właścicielom składaków Z Fold 6 i Z Flip 6, a z czasem trafi pewnie też na pokład serii S24. Sfinalizowana aktualizacja powinna być gotowa kilka miesięcy później i wtedy trafi na wybrane telefony. Możliwe, że nastąpi to w okolicy września.

