One UI 7 na smartfony Samsung. Aktualizacja sprawia problemy z baterią

One UI 7 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung, która to jednak nie jest idealna. Użytkownicy skarżą się na problemy z baterią. Dotyczy to nie tylko serii Galaxy S24, która uaktualnienie One UI 7 otrzymała w pierwszej kolejności. Nieprawidłowości zgłaszają też właściciele innych telefonów Samsung.

One UI 7 to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów marki Samsung, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Proces rozpoczęto od serii Galaxy S24. Obecnie uaktualnienie udostępniono już na kilkanaście urządzeń i na liście są nawet kilkuletnie modele S21. Użytkownicy skarżą się jednak na pewne problemy. Czym są one spowodowane?

Aktualizacja One UI 7 na smartfony Samsung powoduje problemy z baterią

Użytkownicy telefonów koreańskiej marki skarżą się na problemy z baterią, a dokładniej czasem prace urządzenia na jednym ładowaniu. W raportach czytamy, że przed instalacją aktualizacji One UI 7 uzyskiwali lepsze wyniki. Nieprawidłowości zaczęły występować po zainstalowaniu uaktualnienia do Androida 15.

Problemy z pewnością obejmują smartfony Samsung Galaxy S24, ale nie tylko. Podobne raporty napływają od użytkowników telefonów Z Fold 6, S23 czy Z Flip 5. Wszystkie te urządzenia dostały już Androida 15 na wielu rynkach. Dlatego zgłoszenia niezadowolonych właścicieli są coraz liczniejsze.

Na moim nowym S24 Ultra, który miał wtedy One UI 6.1, mogłem korzystać z telefonu przez SIEDEM godzin i wciąż mieć 30 proc. baterii, co było fenomenalne biorąc pod uwagę sposób, w jaki go używałem. Teraz po One UI 7… potrzebuję około 5 godzin przy dokładnie takim samym użytkowaniu, aby osiągnąć 22 proc. – wyjaśnia na forum społeczności Samsunga użytkownik o nicku Watchmemez.

Podobnych zgłoszeń jest znacznie więcej. Dotyczą też innych telefonów. Seria Samsung Galaxy S24 nie jest tutaj odosobniona. Co można z tym zrobić?

Bateria na telefonie Samsung z One UI 7 powinna się unormować

Takie problemy pojawiają się po instalacji większych aktualizacji oprogramowania nierzadko. Pamiętajmy, że One UI 7 (i nie tylko) potrzebuje przystosować się do nowych nawyków właścicieli telefonów oraz sposobów użytkowania. Na tej podstawie będzie odbywać się proces optymalizacji, co powinno sprawić, że z czasem wszystko się unormuje.

Takie zabiegi powinny potrwać około dwóch tygodni. Po tym czasie istnieje duża szansa na powrót do normalności. Jeśli jednak przyczyna problemów jest bardziej złożona, to Samsung zapewne będzie się temu przyglądać i zaradzi nieprawidłowościom udostępniając stosowną aktualizację oprogramowania. Z pewnością nie należy wpadać w panikę, a uzbroić się w trochę cierpliwości i poczekać. Z czasem czas pracy na jednym naładowaniu baterii powinien się unormować.

źródło: AndroidPolice