Sony Xperia 1 VII w benchmarku. Cena nie będzie niska

Sony Xperia 1 VII to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie zostało znalezione w bazie benchmarku Geekbench. Tam została potwierdzona częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy jednak, że cena Sony Xperia 1 VII nie będzie niska. Premiera telefonu w Europie ma odbyć się w trzecim kwartale 2025 r.

Sony Xperia 1 VII to nowy smartfon, który niedawno ujawnił nam wygląd na renderach. Potem mogliśmy zobaczyć zdjęcia. Cena nie będzie niska, ale specyfikacja techniczna telefonu ma być mocna. Potwierdza to baza jednego z popularnych benchmarków, gdzie dostrzeżono urządzenie.

Specyfikacja Sony Xperia 1 VII potwierdzona w bazie benchmarku

Sony Xperia 1 VII to smartfon, który został dostrzeżony w bazie popularnego benchmarku Geekbench. Znaleziono tam urządzenie o nazwie kodowej XQ-FS54, a więc jest to model przeznaczony na rynek europejski, co potwierdza wykaz IMEI. Przy okazji otrzymujemy potwierdzenie częściowej specyfikacji technicznej telefonu.

Testowany w Geekbench smartfon Sony Xperia 1 VII ma procesor Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Baza benchmarku ujawnia, że czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15.

To nie jedyne informacje związane ze specyfikacją techniczną telefonu, które przedostały się w ostatnim czasie do sieci. Smartfon ma płaski ekran OLED-owy o przekątnej około 6,5 cala i odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh (nominalnie 4850 mAh). Urządzenie ma wymiary 162 × 74,5 × 8,5 mm. Wiemy również, że potrójny aparat fotograficzny składa się z sensorów 48 MP i dwóch 12 MP. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 12 megapikseli.

Cena Sony Xperia 1 VII i kiedy premiera smartfona

Cena Sony Xperia 1 VII nie będzie niska. Smartfon ma trafić do międzynarodowej sprzedaży za 1399 dolarów. W Polsce za to urządzenie zapłacimy pewnie około 6 tys. złotych. Tanio nie będzie. Co z premierą i kiedy można się jej spodziewać?

Premiera smartfona Sony Xperia 1 VII najpierw ma odbyć się na rodzimym rynku producenta, czyli w Japonii. Nastąpi to 15 maja. W Europie mamy poczekać dłużej, bo prawdopodobnie do lata 2025 r. Mówi się o tym, że sprzęt trafi na nasz rynek w lipcu.

Design nowego smartfona jest bardzo zbliżony do modelu 1 VI z zeszłego roku. Pod tym względem rewolucji nie będzie i producent stawia na dotychczasowe wzornictwo.

W drodze jest również model 10 VII. Tym razem jest to telefon ze średniej półki cenowej, ale jego premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Wiele wskazuje na to, że producent planuje wprowadzić to urządzenie do oferty dopiero jesienią 2025 r.

