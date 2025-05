OnePlus Nord 5 blisko. Jest cena i specyfikacja przed premierą

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon marki, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tej połowie 2025 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest również przybliżona cena OnePlus Nord 5 na jednym z rynków. Urządzenie zapowiada się ciekawie i otrzyma mocne wyposażenie.

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Wiele wskazuje na to, że premiera powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale. Co z ceną i specyfikacją techniczną? W sieci pojawiły się nowe szczegóły. Trzeba przyznać, że telefon zapowiada się na ciekawego oraz mocnego zawodnika.

Cena OnePlus Nord 5 ujawniona przed premierą

Cena telefonu OnePlus Nord 5 na razie znana jest tylko w kontekście jednego rynku. To Indie, gdzie smartfon ma kosztować około 30 tys. rupii (ok. 1350 złotych). Kwota jest więc atrakcyjna, choć oczywiście w Polsce zapłacimy więcej. Będzie to bliżej 2 tys. złotych.

Najpierw czeka nas premiera w Chinach, ale pod inną nazwą. Na tamtejszym rynku będzie to model Ace 5V, którego premiera ma odbyć się w maju 2025 r. W Europie poczekamy dłużej, ale nadal są szanse na debiut przed końcem bieżącego kwartału, czyli w czerwcu.

OnePlus Nord 5 będzie przebrandowaną wersją modelu Ace 5V na inne rynki. Spodziewamy się, że nowy smartfon trafi do oferty w Europie. W odróżnieniu od flagowca 13T. Ten ma być wprowadzony (poza Chinami) jedynie do Indii, co jest sporym zawodem, ale taka informacja została przekazana przez producenta. W drodze jest też model CE5.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus Nord 5

Na razie pełna specyfikacja techniczna OnePlus Nord 5 nie jest jeszcze znana, ale o urządzeniu wiadomo całkiem sporo. Procesor to nowy układ Dimensity 9400e, który ma oferować lepszą wydajność od Snapdragona 8s Gen 4. W benchmarku AnTuTu czip MediaTeka wykręca 2,1 mln punktów, co jest naprawdę niezłym wynikiem.

Ekran smartfona to płaski panel OLED-owy o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz ma przekątną 6,83 cala, a więc jest całkiem spory. Energię w telefonie dostarczy wielka bateria o pojemności około 7000 mAh. Wiemy, że ma ona wspierać szybkie ładowanie o mocy 100 W.

OnePlus Nord 5 otrzyma dosyć przeciętny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny zostanie połączony z 8-megapikselowym czujnikiem. Teleobiektywu nie będzie. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Nowy smartfon dostanie też szklane plecki, ale ramka ma być plastikowa. Znajdziemy tu także czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem oraz podwójne głośniki. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15, ale aktualizacja do OxygenOS 16 powinna zostać dostarczona dosyć szybko.

