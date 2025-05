Samsung Galaxy S25 FE z One UI 8. Kiedy premiera smartfona?

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon z One UI 8, którego debiutu spodziewamy się jesienią 2025 r. W sieci pojawiły się pewne szczegóły związane z tym telefonem. Obejmują one specyfikację techniczną modelu Samsung Galaxy S25 FE. Co już wiemy o tym smartfonie i kiedy odbędzie się jego rynkowa premiera?

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon, który zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Mimo to w sieci pojawia się coraz więcej informacji o tym urządzeniu. Najnowsze z nich związane są ze specyfikacją techniczną telefonu. Wiemy też, że model trafi na rynek z One UI 8 opartym na systemie Android 16.

Kiedy premiera Samsung Galaxy S25 FE z One UI 8

Smartfon Samsung Galaxy S25 FE nie ma jeszcze dokładnego dnia premiery. Spodziewamy się, że telefon trafi na rynek po około roku od poprzednika. To oznacza, że powinno to nastąpić jesienią 2025 r. Urządzenie trafi na rynek z nową nakładką producenta, czyli One UI 8.

Koreańczycy chcą w tym roku być gotowi z nowym oprogramowaniem na czas. Dlatego już teraz trwają intensywne prace nad One UI 8, które ma bazować na systemie Android 16. Sama platforma Google też ma pojawić się szybciej niż przed laty. Stąd firma już teraz pracuje nad nakładką, aby nie doszło do opóźnień, które towarzyszyły ostatniej edycji software.

Premiera One UI 8 ma odbyć się już latem. Dlatego nie powinno dziwić, że Samsung Galaxy S25 FE, którego debiut ma nastąpić jesienią, będzie już pracować pod kontrolą Androida 16 od razu po wyciągnięciu z pudełka. W przypadku modelu S24 FE właściciele na aktualizację do najnowszej wersji musieli czekać naprawdę długo.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE ukrywa się pod nazwą kodową SM-S731B i powstaje pod kryptonimem R13. Pozostaje to w zgodzie z dotychczasową nomenklaturą producenta. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Jednak pewne szczegóły już się pojawiły.

Zaskoczeniem może być to, że Samsung Galaxy S25 FE otrzyma procesor Exynos 2400e. Będzie to nieco wolniejszy SoC z serii i dokładnie ten sam, który jest w poprzedniku. To oznacza, że firma może wykorzystać ponownie ten sam układ. Mimo tego, że umieszczono go już w zeszłorocznym modelu. Czy tak będzie, to przekonamy się z czasem, ale takich informacji doszukano się w kodzie oprogramowania i coś musi być na rzeczy.

Smartfon otrzyma także baterię o pojemności niespełna 5000 mAh, która pewnie będzie wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Ekran to wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Aparat fotograficzny dostanie trzy obiektywy i główny pewnie będzie współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Przednia kamera powinna być połączona z 12-megapikselowym czujnikiem.

